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男導遊答謝女導遊幫帶團 請客後竟性侵她

2018-05-29 15:57聯合報 記者王聖藜╱即時報導

黃姓男導遊燙傷不能帶團，在LINE群組求援，女導遊拔刀相助，黃為了答謝，請她吃飯，自備酒水，席間想將她灌醉，之後帶她去MTV在包廂性侵。法院審理，黃否認性侵，辯是女導遊招惹他；台北地院審理，今天依強制性交未遂罪，判黃有期徒刑2年6月。可上訴。

黃心存感念，2016年3月29日邀女導遊到台北市西門捷運站附近餐廳用餐，餐畢，邀被害人到「萬年大樓」U2電影館看片，包廂內，黃先以手環抱被害人肩膀、將她手指放進嘴裡吸吮，之後將她推倒在沙發上性侵，但未得逞，女導遊趁隙逃離報警。

法院審理時，黃否認性侵，表示是被害人將上衣撩起勾引他，他還警告被害人不要這樣子，之後自己閉目養神；黃的律師指出，黃的右手臂有大面積2級燒傷，沒辦法強壓被害人。

法官調查指出，案發後，黃在LINE群組中傳送「如果，昨天真的在意識不清下，有肢體接觸，造成對方不悅，本人願意在此鄭重道歉......」、「三杯黃湯下肚，有些把持不住，只想保持兄弟姊妹間的友好，並沒有非分之想，身體動作不雅之處，如有讓你心情不舒服的地方，給你鞠躬道歉」，證明其犯案。

判決指出，黃為逞一己性慾，對女導遊強制性交，雖未得逞，但嚴重戕被害人性自主權及人性尊嚴，危害被害人人身安全；他犯後未見反省之意，犯後態度不佳，依法判決。

圖為台北地院 ...
圖為台北地院 記者王聖藜/攝影
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導遊性侵LINE

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