人妻開心參加國小同學會 酒醉遭同學2度性侵

2018-05-29 07:51 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



一名已婚女子從中南部北上參加國小同學會，見見30年沒見面的老同學，後因不勝酒力醉倒，黃姓男同學假意協助照顧，卻載到旅館趁機2次性侵，還拿她的錢付房費、車資；法院開庭時，黃否認性侵，但法官考量女子指控一致，出庭哭得幾乎無法言語，通過測謊，昨天依兩次強制性交罪判黃5年徒刑。

判決指出，被害女子2016年8月收到小學同學會邀請，想見見30年未見的同學，專程北上參加；眾人先在新北市新莊區一間餐廳聚餐，再到KTV續攤唱歌，女子當時已不剩酒力，想前往妹妹在新北的住處，走路卻搖搖晃晃，黃姓、楊姓2名男同學剛好也要離去，陪她一起上計程車。

45歲黃姓男子在楊姓同學下車後，見女子頭暈酒醉，竟要司機開往五股區一間旅館，隨後拿女子的錢付車資，扶女子進房間，強拉上床、脫衣褲，女子當下驚醒說：「我要回家」，仍因酒醉被黃性侵得逞；之後黃到浴室洗澡，洗完再度性侵。

黃滿足性慾後，才扶著仍未完全清醒的人妻離開旅館，攔計程車讓她到妹妹住處；女子直到酒醒，才慢慢想起受辱過程，告訴同學會的吳姓召集人，也在同學LINE群組留言：「或許有些時間是空白了，但我不是傻瓜，耳朵跟身體的記憶是很清楚」、「事實就是我被無理的對待『性侵』了」。

女子留言：「黃ＸＸ你無需道歉作秀，我不會原諒你」、「趁人之危的小人」、「還從我皮包抽鈔票付計程車清潔費、摩鐵夜渡資」，黃則回應：「我欠妳一個道歉」、「我沒有性侵妳」。