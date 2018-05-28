「嘿咻1次折2萬債務」 妙齡女答應事後又告他硬上

2018-05-28 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



柯姓男子在討債公司上班，去年9月游姓客戶要他向另名女子催討25萬元債務，柯卻向女子提議「和他性交1次就能折抵2萬元債務」，對方答應後隨他一起到旅館發生性行為；女子事後提告性侵，檢方認定罪嫌不足不起訴。

檢方調查，柯男（22歲）接受游姓客戶委託，要向該名女子催討債務，但柯發現女子年輕貌美，竟要求她一起到汽車旅館吸笑氣、抽k菸，就可以向討債公司說，仍在和她溝通還款，不必立即償還債務等語，最後就發生性行為。

柯到案矢口否認強制性交，辯稱當時到女子家附近要收款3萬元，對方說沒有錢，自己就提議稱「和我性交1次，就可以折抵債務2萬元」，女子也說好，後來就在汽車旅館發生性行為，強調沒有強迫她，是經同意才發生。

女子供稱，搭上柯的車離開時，雖然有在還鑰匙途中停下來，但自己並沒有呼救，遭性侵這件事並沒有向其他人提及；旅館業者證稱，當天曾打電話到房間提醒退房時間，女子有接起電話沒反應遭害，未發現異狀。