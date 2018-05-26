承認自己「豬哥性」 猥褻少女法官判他3年10月

2018-05-26 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



鐵工「阿仁」（化名）以飲料誘15歲智障少女至他的工作場所，撫摸她的胸部及下體，經被害少女的家人報警，他自稱是「豬哥性」，一審依強制猥褻罪將他判刑3年10月，他不服上訴，二審查出他以25萬與被害人家屬和解，卻又說「很不甘願，有這麼嚴重嗎？」合議庭認定他無悔意，將全案駁回。可上訴。

檢察官偵查時，「阿仁」供稱「她進來時，我跟她說抱抱，我就將雙手伸出去摸她胸部，把她的胸部撐起來，我手放下後，我就出去」； 一審審理時，供稱「她跟我進入後，我會用手摸她的胸部，就是吃她的豆腐，即民間所說豬哥性」等語。

被害少女的媽媽證稱「我去找阿仁，跟他說不能這樣，我女兒什麼都不懂你還對她這樣，我會告你，阿仁沒說什麼，但有跟我道歉說對不起，我不想理他要去報警，阿仁就叫我不要去告，並拿一疊錢要給我，我把他的手推開不想接受」。

「阿仁」犯後否認犯行，僅承認有觸碰她的胸部，而此部分至多僅構成性騷擾，並已就此部分與告訴人達成和解，且已如數賠償告訴人。

二審合議庭查出，他雖有賠償被害少女家人，但在一審時卻稱「是我大哥協調願意賠25萬元，但是我很不甘願，我認為有這麼嚴重嗎」， 難見他有任何悔意，因此將全案駁回，維持一審原判。