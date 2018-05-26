親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

選舉風水學 每天一根棒棒糖 打敗民進黨？

斷交雪崩潮來了？比邦交國狂掉還可怕的是這招

承認自己「豬哥性」 猥褻少女法官判他3年10月

2018-05-26 08:00聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

鐵工「阿仁」（化名）以飲料誘15歲智障少女至他的工作場所，撫摸她的胸部及下體，經被害少女的家人報警，他自稱是「豬哥性」，一審依強制猥褻罪將他判刑3年10月，他不服上訴，二審查出他以25萬與被害人家屬和解，卻又說「很不甘願，有這麼嚴重嗎？」合議庭認定他無悔意，將全案駁回。可上訴。

檢察官偵查時，「阿仁」供稱「她進來時，我跟她說抱抱，我就將雙手伸出去摸她胸部，把她的胸部撐起來，我手放下後，我就出去」； 一審審理時，供稱「她跟我進入後，我會用手摸她的胸部，就是吃她的豆腐，即民間所說豬哥性」等語。

被害少女的媽媽證稱「我去找阿仁，跟他說不能這樣，我女兒什麼都不懂你還對她這樣，我會告你，阿仁沒說什麼，但有跟我道歉說對不起，我不想理他要去報警，阿仁就叫我不要去告，並拿一疊錢要給我，我把他的手推開不想接受」。

「阿仁」犯後否認犯行，僅承認有觸碰她的胸部，而此部分至多僅構成性騷擾，並已就此部分與告訴人達成和解，且已如數賠償告訴人。

二審合議庭查出，他雖有賠償被害少女家人，但在一審時卻稱「是我大哥協調願意賠25萬元，但是我很不甘願，我認為有這麼嚴重嗎」， 難見他有任何悔意，因此將全案駁回，維持一審原判。

判決書指出，「阿仁」在彰化縣工作處所工作，與被害少女為鄰居且互有往來，104年7月18日，見被害少女獨自騎腳踏車經其工作處所前，她進入後，他即強行脫去她的衣物，以手撫摸她胸部及下體，經被害人的媽媽報警查獲。

鐵工誘15歲智障少女至他的工作場所，撫摸她的胸部及下體，一審依強制猥褻罪將他判刑...
鐵工誘15歲智障少女至他的工作場所，撫摸她的胸部及下體，一審依強制猥褻罪將他判刑3年10月，他不服上訴，二審查出他以25萬與被害人家屬和解，卻又說「很不甘願，有這麼嚴重嗎？」，合議庭認定他無悔意，將全案駁回。可上訴。 圖／本報資料照
分享

猥褻

相關新聞

男大生約人妻嘿咻 出庭後還傳鹹濕簡訊

2018-05-25 18:44

我要強姦你！性侵案揭露司法通譯制度的缺失

2018-05-25 12:44

服役仍想女朋友 傳性愛影片稱「我都看這打手槍」挨告

2018-05-24 20:17

涉性侵害國三女害跳樓亡 嫌遭押走私刑痛扁

2018-05-23 10:04

抓不怕？工程師要人妻「換個組合」 160萬飛了

2018-05-23 09:50

熱門文章

領款太久遭民嗆「你是車手」 板橋警花真的逮到人

2018-05-25 13:56

雞排博士遭兄嫂爆不孝 佔近億家產卻不付母親生活費

2018-05-25 21:39

修車學徒不爽指導 竟撂人刺傷修車師傅

2018-05-25 18:02

女護理師在醫院遭刺6刀 家屬到派出所找凶嫌理論

2018-05-25 22:03

兒打老師被圍剿 父嗆：關你們這些看電影的啥事？

2018-05-25 15:36

諷刺！殺醫凶嫌國立大學畢業 臉書說人生「不可非死」

2018-05-25 09:38

白沙屯媽面前意圖行竊 86歲扒手祖師爺栽跟斗

2018-05-25 16:30

影╱名醫枉死妻要凶嫌道歉 他冷回：我行使緘默權

2018-05-25 12:56

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top