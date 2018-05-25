男大生約人妻嘿咻 出庭後還傳鹹濕簡訊

2018-05-25 18:44 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市陳姓男大生前年在交友網站勾搭吳姓人妻，兩人之後相約在吳女住處、KTV包廂洗手間嘿咻，吳夫發現後怒提告；陳出庭卻辯稱年幼無知被人妻引誘，高雄地院查出，其實陳一直糾纏人妻，甚至出庭後還傳鹹濕訊息「開庭開到有反應…當場SOD法院系列，於是我把子孫們留在法院廁所」，高雄地方法院認定陳毫無悔意，判陳處5月有期徒刑，可易科罰金15萬元定讞，另需賠償吳夫7萬元。

判決指出，2016年1月陳姓男大生在交友網站認識吳女，同年6月、8月兩人先後在吳女的住處、KTV包廂洗手間內發生性關係；同年3月，吳夫發現妻子與陳姓男大生有曖昧，懷疑妻子出軌，找陳當面談判，當場表明，若陳願意負責照顧吳女，可以成全，但遭陳拒絕，並表示不再介入婚姻生活。然而，吳夫卻發現，妻子不但帶陳回家嘿咻，兩人還曾在KTV洗手間發生性關係，決定提告並向陳求償50萬元。

判決指出，陳到案後坦誠與吳女發生兩次性行為，檢察官依通姦罪聲請簡易判決，一審判陳5月徒刑，可易科罰金。陳上訴辯稱年幼無知，交往期間都是吳女要求嘿咻，事後還不斷傳送訊息給他，他禁不住誘惑才和她發生性關係。

二審高雄地院合議庭認為，陳年滿20歲，非情竇初開、對男女性事好奇懵懂發育期少年，何況已讀大學，怎能以年幼無知抗辯？合議庭勘驗兩人LINE對話紀錄，發現僅陳單方面不斷傳送訊息給吳女「拜託你理我好嗎」、「好想見你一下下也好喔」、「我好想再為妳做事，為情人做事，為我最喜歡那樣可愛的妳做事」等簡訊向吳女示好並要求見面。

二審高雄地院合議庭查出，陳甚至在出庭後，仍不避諱傳送「開庭開到有反應，一直看妳臉頰耳朵脖子，當場SOD法院系列，於是我把子孫們留在法院廁所，好多啊」等鹹濕訊息給吳女。