涉性侵害國三女害跳樓亡 嫌遭押走私刑痛扁

2018-05-23 10:04 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



昨晚臉書社團「黑色豪門企業」貼出2段影片謝男被人教訓毆打的畫面，謝男在片中坦承「只用半身思考，犯了強姦別人，然後害死一條人命。」圖／翻攝黑色豪門企業 分享 facebook 新北市16歲少女疑因日前遭學姐的20歲謝姓友人性侵，昨天一早在板橋區跳樓輕生，昨晚臉書社團「黑色豪門企業」貼出2段影片謝男被人教訓毆打的畫面，謝男在片中坦承「只用半身思考，犯了強姦別人，然後害死一條人命。」警方表示，謝男遭人帶走並痛毆已涉妨害自由及傷害等罪嫌，已循線追查釐清相關案情中。

板橋區長江路一處社區昨天上午7時傳出16歲女子墜樓死亡事件，據了解，因死者常翹家，日前跟學姐及朋友有跑到蘆洲，借用20歲謝男住處玩樂，疑似遭到謝男性侵，朋友懷疑女子就是因此原因想不開尋短。

「在蘆洲被『地下秩序』處理了。」涉嫌性侵女子的謝姓男子在少女輕生消息傳出後，昨天臉書社團「黑色豪門企業」貼出2段謝嫌跪在地上被人連打耳光、多次腳踹等毆打動私刑的影片，片中謝男還坦承，「只用下半身思考，強姦別人，然後害死一條人命。」

蘆洲警方獲悉後追查，查出謝男昨晚7時就被4人從蘆洲住處開車帶走，回家時已混身是傷，包括頭、嘴、手及腹部都有撕裂傷。但謝男對受傷一事不願多說，也不願提出傷害告訴。

警方表示，將謝男帶走毆打已涉及妨害自由及社維法等罪嫌，將全力追查釐清相關案情。

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