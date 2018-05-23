抓不怕？工程師要人妻「換個組合」 160萬飛了

2018-05-23 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



江姓婦人與簡姓工程師婚外情，吳姓丈夫抓姦，簡遭扭送警局；簡簽下和解書，賠償吳60萬元，答應4個月內更換工作地點、不再與江婦聯繫，否則願賠償300萬元。但吳仍依戀，數度與江婦約會，並建議她離婚「換個組合」；吳因發現妻子遭簡妻求償50萬元，才知兩人藕斷絲連。台北地院原判簡須賠償吳60萬元，雙方都上訴，高等法院基於「私法自治」，判簡須再賠償100萬。

簡姓與吳姓男子都是工程師，簡已與妻子離異，他除須給前妻贍養費外，每月還得負擔小孩的扶養費。

簡姓工程師2015年1、2月起，以每周1、2次的頻率與江姓婦人交歡，同年7月2日晚間6點多時，吳姓男子到汽車旅館抓姦。

吳姓男子表示，簡被抓包時，曾寫下和解書，承諾4個月內更換工作地點，不得再與他妻子見面或有任何聯繫，如有違反須賠償「懲罰性違約金300萬元」，沒想到簽完和解書後又再犯，因此提告求償190萬元。

簡則辯解，他是在派出所簽立和解書，就像是「現行犯」般地被銬上手銬與腳鐐，會簽願賠「300萬」是因為心生恐懼。簡聲稱因妻子要向江婦求償，他才與江女保持聯繫，「替妻子收集證據」。他還抱怨，當時以60萬元和解，但如果是讓法院判決，「也不會這麼高」。

但高院認為簡姓工程師是因遭警察查獲，才被銬上手銬與腳鐐，這是警方所為的人身拘束，並不是吳私行拘禁；是否要給付違約金，取決於簡有沒有違約的行為，和解書並沒有違反公平正義原則。

高院指出，除非違約金額過高，否則違約金的約定，是體現當事人契約自由、私法自治原則，雙方在訂約時，既然已衡量履約的意願、經濟能力，當事人均應同受違約金約定拘束，法院也應尊重，否則債務人違約，就隨意指摘原違約金額過高、要求減少，這對債權人並不公平，也有礙交易安全和私法秩序。