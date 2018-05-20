少女遭強行舌吻獨自報案 噁心乾爹辯：她在撒嬌

2018-05-20 10:20 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



莊姓男子7年前得知1名單親媽媽獨自撫養3個小孩，自願照顧她們一家，還讓子女喊他「乾爹」，但他3度朝女子念國小的女童強行舌吻，女兒向媽媽哭訴竟只得到一句「不要理他」，直到少女升上國中才自行報案，莊也被依法判刑5年半。

檢方調查，當年女童4年級時，莊就趁她下課回家屋內只有2人獨處時，竟掀開棉被壓在她身上，強行親吻女童嘴巴還伸舌頭，事隔不到1個月再用相同方式猥褻1次。

事隔3年後，女童國小畢業放暑假在家時，莊見她在2樓沙發上睡著，認為有機可乘，再度上前偷親她，少女驚醒後把她推開才停止。直到少女升上國中，在也忍無可忍，就自己到派出所報案並提告。

少女證稱，念小學總共被莊親了3次，地點都在住家2樓，當時因為害怕不敢和任何人說這件事，當時用棉被把自己包起來，但莊就過來扯開棉被，親她嘴還伸舌頭，最後跑回房間鎖門才躲開。

她還說，第2次被親有跟媽媽說，但母親僅說了一句「不要理他」，所以後來就沒再反應，一直到前年回老家才向親戚告知這件事。法官也認為，少女指證歷歷、陳述一致。

而莊男坦承有親吻她3次，卻矢口否認有猥褻，辯稱對方3、4年級時會向他撒嬌，一直靠過來讓他抱，自己僅親過1次嘴唇，其餘都是親臉頰，沒有強壓在她身上等語。

少女母親說，得知莊有親女兒後才罵過他，也警告再這樣會打他；爸爸則稱，離婚後女兒監護權歸老婆，但後來常接到女兒電話，表示想過去和他同住，後來她發現遭莊男猥褻才知大事不妙。