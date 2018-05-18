女控男同事壓制她還單手戴套性侵 法官：怎麼可能？

2018-05-18 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



女子「小玲」控告遭男同事「阿雄」帶到摩鐵性侵害，證稱他壓制她，還一隻手拿出保險套、用嘴咬開戴保險套，法官認為面對她大力抵抗，僅以一隻手完成自保險套包裝袋內取出保險套後再以單手套上性器官之動作？不大可能，台中地院以缺乏積極證據，判他無罪。

檢方起訴指出，「阿雄」與「小玲」是公司的同事，去年1月2日晚間 ，他邀她吃晚餐，買麥當勞外帶後，向她央求他因流汗想到附近旅館洗澡用餐，且回家沒溫暖，請她陪同。

兩人抵達汽車旅館房間，「阿雄」於房內沙發用餐，「小玲」為保持距離即至床上觀看電視，他用完餐後，即坐到床邊，突以手摸她胸部，並開始親吻甲。

「小玲」即嚐試推開他，並說「不要，你有女朋友」等語，他明知她已明確表示不願與他發生性行為，未停止其動作，並回說「妳不要告知她就好，只有我們2個人知道」，繼而將她衣物褪去，他以一手戴上其事先準備保險套，性侵被害人得逞。

「小玲」證稱他是是一隻手壓住她雙手，一隻手拿出保險套，用嘴咬開，一隻手戴上保險套。法官認為難以想像他是如何在她不斷掙扎抵抗之情形下，一隻手壓住她，僅以一隻手完成自保險套包裝袋內取出保險套後再以單手套上性器官的動作?

被害人遭性侵，大力反抗，衡情極易於她手部、腿部等處造成瘀傷或擦挫傷，然觀受理疑似性侵害事件驗傷診斷書記載，被害人除了頸胸部有小刮痕外，於四肢軀幹部分，均無明顯外傷，不大合理。

「小玲」又證稱「對方結束後，背對著我把保險套拿掉，然後開始把衣褲穿起來，我知道對方不想要留下痕跡，我就趁他上衣還沒穿的時候，用我的雙手指去抓對方的背部，對方就回我：靠杯，這樣會留下痕跡」。

被害人又說「我被性侵完後有跟對方說：你會害我嫁不出去；對方回我不會啦! 你不講就沒有人知道。然後對方就沒有再說話了。」