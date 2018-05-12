師示愛人妻獻殷勤遭拒 跟蹤、寄猥褻照纏3年

2018-05-12 00:11 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



新竹人妻小秋2年前與丈夫協議離婚時，曾擔任她的高中老師彭姓男子獻殷勤，提供她法律諮詢和心靈慰藉，後來表示「愛意」，但她對老師沒感覺婉拒。沒想到彭男「見笑轉生氣」，不斷傳訊息騷擾，還傳猥褻照片、甚至跟蹤她回家，導致小秋精神頻臨崩潰。小秋向警方報案，保護自身安全。

小秋指控，3年前彭男在臉書私訊另一位高中老師的聯絡方式，小秋認出彭男是昔日科任教師鬆懈心防，兩人如同一般久未見面的師生互動。後來，因與丈夫感情不睦，兩人協議離婚，彭男溫馨提供法律建議，不僅幫忙處理法院等文件，讓她心生感激，但期間彭男示愛遭拒後，彭變了一個人。

小秋說，之前彭男以老師身分到她家作客，也曾跟她和丈夫、孩子出遊，對她家庭狀況瞭若指掌。

小秋表示，後來，她拒絕彭男追求後，彭男開車跟蹤她，還用訊息、電話騷擾，甚至傳送疑似他本人僅穿內褲的猥褻照，還傳訊「下次一定強煎（姦）你」恐嚇她，讓她心生畏懼。

「嚇到搬出老家」，小秋指控，因不堪彭男每天到她老家騷擾，去年2月她與孩子搬出老家，沒想到彭男還到老家偷走她的信件，拆閱後翻拍四處傳遞。

家人告訴小秋，彭男在老家門口放置腐敗的水果禮盒和發霉的月餅，還寄裝有死蟑螂的二手衣包裹給她。小秋氣得對他提出告竊盜、妨害秘密、妨害名譽、妨害自由等告訴。