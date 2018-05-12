親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
高雄氣爆宣判
台灣民政府吸金
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

富士康互聯網（FII）取得陸IPO批文 最快本月底掛牌

師示愛人妻獻殷勤遭拒 跟蹤、寄猥褻照纏3年

2018-05-12 00:11聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

新竹人妻小秋2年前與丈夫協議離婚時，曾擔任她的高中老師彭姓男子獻殷勤，提供她法律諮詢和心靈慰藉，後來表示「愛意」，但她對老師沒感覺婉拒。沒想到彭男「見笑轉生氣」，不斷傳訊息騷擾，還傳猥褻照片、甚至跟蹤她回家，導致小秋精神頻臨崩潰。小秋向警方報案，保護自身安全。

小秋指控，3年前彭男在臉書私訊另一位高中老師的聯絡方式，小秋認出彭男是昔日科任教師鬆懈心防，兩人如同一般久未見面的師生互動。後來，因與丈夫感情不睦，兩人協議離婚，彭男溫馨提供法律建議，不僅幫忙處理法院等文件，讓她心生感激，但期間彭男示愛遭拒後，彭變了一個人。

小秋說，之前彭男以老師身分到她家作客，也曾跟她和丈夫、孩子出遊，對她家庭狀況瞭若指掌。

小秋表示，後來，她拒絕彭男追求後，彭男開車跟蹤她，還用訊息、電話騷擾，甚至傳送疑似他本人僅穿內褲的猥褻照，還傳訊「下次一定強煎（姦）你」恐嚇她，讓她心生畏懼。

「嚇到搬出老家」，小秋指控，因不堪彭男每天到她老家騷擾，去年2月她與孩子搬出老家，沒想到彭男還到老家偷走她的信件，拆閱後翻拍四處傳遞。

家人告訴小秋，彭男在老家門口放置腐敗的水果禮盒和發霉的月餅，還寄裝有死蟑螂的二手衣包裹給她。小秋氣得對他提出告竊盜、妨害秘密、妨害名譽、妨害自由等告訴。

警方表示，受理小秋提告後，已將全案依竊盜、妨害秘密、妨害名譽、妨害自由等罪嫌，移送發生地主管機關調查；其中，針對性騷擾部分，將通知彭男到案說明。

新竹人妻小秋2年前與丈夫協議離婚時，曾擔任她的高中老師彭姓男子獻殷勤示愛遭拒卻騷...
新竹人妻小秋2年前與丈夫協議離婚時，曾擔任她的高中老師彭姓男子獻殷勤示愛遭拒卻騷擾對方，小秋氣得向警方報案，保護自身安全。示意圖／ingimage
分享

猥褻竊盜妨害名譽
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

山岳嚮導趁山訓猥褻女大生 法官判有期徒刑1年　

2018-05-11 20:59

幼齒妹遭乾哥性侵自殺 陸戰隊員犯軍法強制性交起訴

2018-05-11 17:27

軍人允諾不騷擾少女卻發生4次性行為 父怒：從重量刑

2018-05-11 17:08

誘騙學妹裸身畫符咒變強制性交 色狼學長判3年6月

2018-05-11 16:27

網傳「超優質個工D杯胸器」 警查獲發現竟是「他」

2018-05-11 15:17

被控與13歲少女嘿咻 她作證「我14歲」他獲緩刑

2018-05-11 12:47

前四海幫中常委涉性侵 四海高層下令逐出幫會

2018-05-10 21:02

假裝要用手機的手電筒 偷按錄影鍵拍下性愛過程

2018-05-10 18:06

幫前女友頸部按摩卻企圖指侵 男：她只小聲說「不要」

2018-05-10 17:36

電梯內遭同事強吻臉頰 報警後主管竟逼她自行離職

2018-05-10 11:36

媒介學生、富商性交易 女教官判3年半

2018-05-09 23:56

男大生約女店員到國小聊天趁機猥褻 不從還打巴掌

2018-05-09 23:00

女教官當「媽媽桑」 媒介學生10萬元「賣初夜」

2018-05-09 22:58

好色公務員主管送性愛書籍 猥褻年輕職員遭判刑

2018-05-09 20:04

已婚警性侵同事前女友還想復職 判3年定讞

2018-05-09 14:21

偷情夫「好想一口吞了妳」 小三：我配合度很高

2018-05-09 12:08

影／兩泰女被查獲賣淫 下跪施苦肉計求警方放人

2018-05-09 11:39
看更多

熱門文章

店家死不說價格 她夾4塊麻油雞竟要價260元

2018-05-11 10:00

高雄氣爆32死 李長榮化工董事長、高市府秘書長各判4年以上

2018-05-11 09:29

不斷更新／台南強盜滅門3死命案 警帶回1男調查

2018-05-11 22:10

台灣民政府吸金近3億 秘書長等7人移送桃園地檢署複訊

2018-05-11 02:14

台灣民政府吸金3億 秘書長林志昇聲押

2018-05-11 07:56

台灣民政府涉吸金3億 抗議者前往辦事處蛋洗、撒冥紙

2018-05-11 12:22

台灣民政府吸金逾3億 林志昇夫婦：錢都自己的

2018-05-11 15:24

地裂一瞬間！ 2014年高雄氣爆釀32死 三分鐘回顧事件

2018-05-11 09:39

台灣民政府被抄 拔菜總部放鞭炮慶檢調替天行道

2018-05-11 14:51

影／國三少年葬身火場 憾來不及領取畢業證書

2018-05-11 14:39

氣爆一審官員重判 高雄代理市長：法院大誤解

2018-05-11 13:00

被控與13歲少女嘿咻 她作證「我14歲」他獲緩刑

2018-05-11 12:47

影╱陽光刺眼？大貨車客運車夾擊小轎車駕駛險沒命

2018-05-11 11:53

吳茂昆涉侵權案敏感？北檢檢察長邢泰釗親力親為

2018-05-11 15:49

影╱警察見老婦做這舉動 網友鼻酸：真的欠爆料

2018-05-11 12:00

台灣民政府吸金逾3億 秘書長林志昇收押禁見

2018-05-11 18:46

糗大！正義哥砸YouBike阻肇逃 未料砸的是警察

2018-05-11 19:37

高雄氣爆判4年10月 趙建喬：很大的不公，定上訴

2018-05-11 10:43

法院認證！氣爆32死高雄市府確有疏失 但市府拒國賠

2018-05-11 10:44

吳茂昆綬草專利爭議 北檢約談發明人、研發長

2018-05-11 11:54

發行車牌身分證 台灣民政府爭議多

2018-05-11 01:50

互相推諉不和解 高雄氣爆公務員判最重

2018-05-11 10:47

高雄氣爆12被告幾乎「判到滿」 檢察官：很欣慰

2018-05-11 11:29

台南東區公寓套房傳槍聲 男子疑持槍自殺送醫　　

2018-05-11 18:58

機車騎士躲追緝自撞1死1傷 法官判警無罪確定

2018-05-11 13:15

台中西屯女子墜樓意外 死者疑有憂鬱症病史

2018-05-11 14:52

誘騙學妹裸身畫符咒變強制性交 色狼學長判3年6月

2018-05-11 16:27

影／高雄氣爆一審判4年 榮化值班組長哽咽：錯愕

2018-05-11 10:40

桃園工廠傳火警 整片天空濃煙瀰漫

2018-05-11 23:17

司機國道自焚24陸客陪葬 遊覽車公司判賠474萬

2018-05-11 11:56

還原高雄氣爆前3小時 這張表令人痛心

2018-05-11 11:09

昏睡車內聞不到酒味卻說喝醉 原來他吃這個

2018-05-11 11:30

驚悚！台中婦人騎車摔進工地 鐵條插脖警切斷送醫

2018-05-11 16:19

不滿被瞄一眼 高雄2幫人馬KTV爆鬥毆

2018-05-11 13:50

109把黑槍走私來台 竹聯大哥：受託搬貨不知是槍彈

2018-05-11 15:59

和女友吵架竟開槍 屏東里港清晨傳槍響

2018-05-11 16:37

圖輯／回顧2014年高雄氣爆黑暗夜 張張圖片緊扣人心

2018-05-11 09:53

幼齒妹遭乾哥性侵自殺 陸戰隊員犯軍法強制性交起訴

2018-05-11 17:27

影／高雄人最深夢魘 2014氣爆地裂一瞬間奪32命

2018-05-11 10:40

軍人允諾不騷擾少女卻發生4次性行為 父怒：從重量刑

2018-05-11 17:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top