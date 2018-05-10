親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

10倍音速飛彈完勝各國空防！CNN解密俄國尖端武器

日本小二女童被深夜電車撞上 調查後發現殘忍真相

巴國男子性侵掰「台女獻身」被判3年8月 妻：他很無辜

2018-05-10 11:16聯合報 記者王宏舜╱即時報導

一名女子2014年到服飾店購物，巴基斯坦籍老闆林阿里(Saleem Uddin siddiqui)覬覦她姿色，在地上鋪白布，接著轉身拉下鐵捲門。女子呆愣，阿里一把將她推到白布上性侵。林在射完精後，才開門放人，落網時稱是對方主動獻身。士林地院依強制性交、強制猥褻罪判阿里4年2月徒刑；高等法院認定為1個犯罪行為，改判3年8月。

40歲的阿里和台灣女子結婚、居留台灣，育有一對子女，夫妻原在內湖經營服飾店，專賣岩鹽、南亞和中東風格服飾。台籍妻子任輔佐人，認為丈夫「很無辜」。

被害女子指控，2014年8月31日到服飾店挑衣，老闆卻在地板上擺鋪白布，不到晚上6點半，店外的鐵捲門就被關上，她疑惑「這麼早就打烊？」。女子說，老闆一把抓住她的肩膀，並把她推到白布上，還說「幫妳精油按摩」。女子反抗，哀求「我只要買這件裙子就好」，但不敵對方氣力，衣褲被扒光。林阿里以手指性侵女子，並不斷舔舐她胸部和嘴巴。

被害人頻頻啜泣，老闆這才罷手，還試圖聊天、安慰女客人，讓對方穿回衣服。阿里在女子著衣後，又從後環抱，再以生殖器磨蹭對方臀部，強拉著她的手要求幫他「打手槍」，精液濺到女子衣物、白布。

被害人不甘買衣服卻遭老闆性侵，驗傷、報警，難過地向朋友訴苦「還好沒被他用陰莖性侵」。阿里偵訊時坦承「指交」，也有要求對方幫他手淫，但辯「這都是自願的」，否認性侵。市立聯合醫院診斷被害人右臉頰有吻痕，處女膜也有深裂傷。警方在店內扣得沾染精液的白布，也成鐵證。

高院開庭時，林阿里仍堅持「台女獻身」說法。高院判決認為一審的事實認定並無錯誤，林阿里的確對被害人指交並完成射精，但應視為單一的性侵害，因此改判為3年8月徒刑。

一名女子到服飾店挑選衣服，卻疑遭巴基斯坦籍老闆Saleem Uddin sidd...
一名女子到服飾店挑選衣服，卻疑遭巴基斯坦籍老闆Saleem Uddin siddiqui性侵。情境圖／報系資料照
分享

一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

男大生約女店員到國小聊天趁機猥褻 不從還打巴掌

2018-05-09 23:00

女教官當「媽媽桑」 媒介學生10萬元「賣初夜」

2018-05-09 22:58

好色公務員主管送性愛書籍 猥褻年輕職員遭判刑

2018-05-09 20:04

已婚警性侵同事前女友還想復職 判3年定讞

2018-05-09 14:21

偷情夫「好想一口吞了妳」 小三：我配合度很高

2018-05-09 12:08

影／兩泰女被查獲賣淫 下跪施苦肉計求警方放人

2018-05-09 11:39

醫院女員工遭同事強吻 主管卻要她盡快離職

2018-05-08 23:25

夫每周和小三激戰二次 妻：難怪回家一條蟲

2018-05-08 18:43

健身教練幫忙調整姿勢 遭女學員指控戳臀摸胸性騷擾

2018-05-08 17:23

車震後小妖精內褲「忘」車上 精明妻逮夫偷腥

2018-05-08 17:04

穿內褲有露肚 IG秀小三辣照姦情被抓包

2018-05-08 16:07

姊夫接送上下課竟是狼 荒唐騙術對她又摸又拍

2018-05-07 22:28

惡劣！單親媽賣淫養小孩 男大生假扮警察性侵又搶錢

2018-05-07 16:37

撩了一下她股溝 賣場店員判賠5萬

2018-05-07 13:00

拉拉山露營地老闆性侵印傭 還罵她「偷拿台灣人的錢」

2018-05-07 12:02
看更多

熱門文章

童仲彥力挺劉喬安 遭劉嗆「要我脫褲子，你還沒那個本事」

2018-05-09 12:02

噹童仲彥！要我脫褲子上我床？劉喬安：你還沒那個本事

2018-05-09 12:07

台大教授猝死宿舍！疑心肌梗塞離世

2018-05-09 21:52

公所女視導被控索賄2.3億 一審判13年高院今判無罪

2018-05-09 13:12

他向妻哭訴在陸被搶 網友戳破謊言：開房間花光了？

2018-05-09 14:32

男花2000夾i8 Plus卻是展示機 台主辯：我又沒說是真的

2018-05-09 13:55

媒介學生、富商性交易 女教官判3年半

2018-05-09 23:56

公務員收賄4000萬改判無罪 檢察官：判決標新立異

2018-05-09 20:54

偷情夫「好想一口吞了妳」 小三：我配合度很高

2018-05-09 12:08

開單反被誣告、執法被諷是狗…員警終於開吉了！

2018-05-10 10:00

女教官當「媽媽桑」 媒介學生10萬元「賣初夜」

2018-05-09 22:58

影／兩泰女被查獲賣淫 下跪施苦肉計求警方放人

2018-05-09 11:39

台大社工系教授倒臥宿舍 疑因病猝死

2018-05-10 03:47

被後車遠光燈激怒急煞擋車 代價1萬8

2018-05-09 16:03

中山警包庇酒店案 再搜高檔酒店「FAIR LADY」

2018-05-09 19:35

國道警察用心良苦 手寫「小抄」提醒龜速駕駛

2018-05-09 12:18

前妻以親密照威脅 助理教授淪人肉ATM

2018-05-09 13:30

汐止課員收賄案 13年改判無罪

2018-05-10 00:22

已婚警性侵同事前女友還想復職 判3年定讞

2018-05-09 14:21

地基塌陷 滿載水泥車掉落3公尺深大洞

2018-05-09 22:29

遭控招待健檢詐領健保費 名醫江守山：醫院懷恨在心

2018-05-09 18:41

這下可好！他與妻吵架 到河畔扔石頭婚戒也跟著噴飛

2018-05-09 16:36

父女吵架傳紙條「買早餐」示好 爸卻會錯意釀笑話

2018-05-10 10:53

八仙意外呂忠吉判刑五年 受害家屬盼「立紀念碑」

2018-05-09 13:09

男大生約女店員到國小聊天趁機猥褻 不從還打巴掌

2018-05-09 23:00

「限乘辣妹」耍帥 警臨檢逮拉k男

2018-05-09 12:57

邱毅「爆錯料」改判無罪 鄭秀玲：令人遺憾

2018-05-09 22:30

「雞腿堡要去皮...」 餐飲業者揭露奧客行徑無極限

2018-05-09 21:58

當兵除草遭營釘射中 獲國賠57萬

2018-05-09 12:24

休旅車逆向追撞7車 吳姓老翁稱誤踩油門

2018-05-09 20:50

影／ 砂石車因路面突陷翻覆 輪胎與車身分家

2018-05-09 12:08

好色公務員主管送性愛書籍 猥褻年輕職員遭判刑

2018-05-09 20:04

警追查毒品通緝犯 直搗毒窟一網打盡

2018-05-09 17:12

妙齡女搭公車無故被毆傷 最後無奈撤告

2018-05-09 14:00

「叫車通」門市無預警關門 至少欠數十名司機車資

2018-05-09 16:45

影／男吃平價火鍋偷渡冷飲 網友批「乾脆帶水缸裝」

2018-05-08 15:31

河畔扔石頭 婚戒跟著飛 「怎麼跟老婆解釋」

2018-05-10 00:19

「有錢包養小三沒錢還」 討債的不爽罰他裸奔

2018-05-09 16:31

見女臉友起色心 醉後強抱入廁性侵

2018-05-09 20:01

產胎卡旅館馬桶身亡 女被判3個月徒刑

2018-05-09 12:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top