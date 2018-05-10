巴國男子性侵掰「台女獻身」被判3年8月 妻：他很無辜

2018-05-10 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



一名女子2014年到服飾店購物，巴基斯坦籍老闆林阿里(Saleem Uddin siddiqui)覬覦她姿色，在地上鋪白布，接著轉身拉下鐵捲門。女子呆愣，阿里一把將她推到白布上性侵。林在射完精後，才開門放人，落網時稱是對方主動獻身。士林地院依強制性交、強制猥褻罪判阿里4年2月徒刑；高等法院認定為1個犯罪行為，改判3年8月。

40歲的阿里和台灣女子結婚、居留台灣，育有一對子女，夫妻原在內湖經營服飾店，專賣岩鹽、南亞和中東風格服飾。台籍妻子任輔佐人，認為丈夫「很無辜」。

被害女子指控，2014年8月31日到服飾店挑衣，老闆卻在地板上擺鋪白布，不到晚上6點半，店外的鐵捲門就被關上，她疑惑「這麼早就打烊？」。女子說，老闆一把抓住她的肩膀，並把她推到白布上，還說「幫妳精油按摩」。女子反抗，哀求「我只要買這件裙子就好」，但不敵對方氣力，衣褲被扒光。林阿里以手指性侵女子，並不斷舔舐她胸部和嘴巴。

被害人頻頻啜泣，老闆這才罷手，還試圖聊天、安慰女客人，讓對方穿回衣服。阿里在女子著衣後，又從後環抱，再以生殖器磨蹭對方臀部，強拉著她的手要求幫他「打手槍」，精液濺到女子衣物、白布。

被害人不甘買衣服卻遭老闆性侵，驗傷、報警，難過地向朋友訴苦「還好沒被他用陰莖性侵」。阿里偵訊時坦承「指交」，也有要求對方幫他手淫，但辯「這都是自願的」，否認性侵。市立聯合醫院診斷被害人右臉頰有吻痕，處女膜也有深裂傷。警方在店內扣得沾染精液的白布，也成鐵證。