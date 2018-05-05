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已成怨偶卻高唱分手好難 民進黨的「柯文哲難題」

應徵援交妹遭下藥白嫖 她展開復仇被判刑

2018-05-05 08:48聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

女子「小梅」（化名）因家中經濟去應徵援交妹，沒想到遭男子「阿勇」（化名）下藥性侵害白嫖，她將此事告訴友人「小蘭」及「阿忠」，3人為討回公道，由「阿忠」拿BB槍押「阿勇」強取包包，並將他的衣物丟入浴缸，不讓他離去，經「阿勇」報警查獲，台中地院依妨害自由罪將二女及「阿忠」各判處拘役30日。

判決書指出，「阿勇」（所涉犯加重強制性交罪另案審結）於104年9月間，利用通訊軟體微信結識「小梅」後，自稱是應召站女負責人「筱薰」，擬應徵女子前往汽車旅館與男客進行俗稱1/3套之性交易

「小梅」於翌日中午，前往「阿勇」所指定位於台中市區的汽車旅館房間內，「阿勇」一人分飾兩名，再以男客身分到場，「小梅」同意與他為1/3套之性交易。

惟「阿勇」竟將事先摻有不明毒品藥物之即溶咖啡包1包，以開水沖泡後，趁「小梅」飲用後，意識模糊不清、無力抗拒之際，性侵害她得逞，且未支付任何款項即離去。

「小梅」不甘受辱，將此事告訴友人「小蘭」及「阿忠」，2人聽聞後均憤恨不已，適因「阿勇」又於同月間，再次透過微信暱稱「筱薰」詢問「小蘭」是否有從事性交易之意願。

「小蘭」馬上聯絡「小梅」，確認「阿勇」是性侵害的加害者後，「小蘭」先佯裝願意從事全套性交易為餌，將「阿勇」約出見面，「阿忠」等3人即到汽車旅館，由「阿忠」持BB槍，對「阿勇」後方牆壁射擊2發鋼珠彈，喝令不要動，致使「阿勇」心生畏懼不敢反抗。

「阿忠」質問「阿勇」上次與「小梅」性交完畢為何未給錢，「小梅」並強取「阿勇」包包及趁機將他放置在床頭之衣物持至樓下，丟在浴缸內浸濕，而不讓他離開，經他報警查獲「小梅」、「小蘭」、「阿忠」等人。

援交妹「小梅」不甘遭男子「阿勇」下藥性侵害白嫖，她將此事告訴友人代討回公道，被台...
援交妹「小梅」不甘遭男子「阿勇」下藥性侵害白嫖，她將此事告訴友人代討回公道，被台中地院判刑。圖／本報資料照
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