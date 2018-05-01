他LINE傳「想跟你愛愛」給人妻 鹹濕對話難證通姦不起訴

2018-05-01 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



林姓男子因工作認識魏姓人妻，2人日久生情發展出超友誼關係，林用Line傳了「想跟你愛愛」、「想替你愛撫」及「想親你胸部」給魏，而對方每次都回「好」，直到魏夫在老婆手機發現鹹濕話語，控告2人妨害家庭，但檢方認定罪嫌不足不起訴。

魏夫表示，和老婆結婚11年，直到前年初發現妻子出軌，還在她手機看到林男傳的曖昧訊息，指控2人除了在旅館，還一起到澳門旅遊，共發生至少3次以上性行為，控告林及妻子相姦、通姦。

林男矢口否認犯行，辯稱只知魏女和老公分居，但沒有離婚，他們是朋友關係，坦承有肢體接觸、接吻，但沒有發生性行為等語，

經查，林曾用Line傳「想跟你愛愛阿」、「你是有讓我有衝動想跟你做愛的人」、「我希望你能享受跟我做愛的過程」、「想親你全身再幫你愛撫」，「現在想親親你的胸部」給對方，而魏女每次都僅簡短回答1個「好」字。

檢方認為，雖然林男多次稱要捍魏女發生性行為，對方也允諾，但並沒有任何畫面、錄音，可證明2人曾性交，至多能確認他們之間有曖昧關係，難認定有通姦、相姦行為。