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女大生想減肥被騙上床 大叔性侵她判9年6月

2018-04-30 14:15聯合報 記者林敬家╱即時報導

25歲女大生小惠（匿名）語文表達及理解能力比同齡者落後，他在網路上結識47歲杜姓男子，受騙進行「抽脂」遭強制性交得逞，隨後杜又以裸照威脅，小蕙因此又遭性侵兩次，台中高分院依強制性交罪判杜9年6月徒刑，仍可上訴。

判決指出，小惠就讀某科技大學，領有身心障礙證明，2015年間認識杜姓男子，兩人多次外出用餐，杜在5月31日將小惠帶回苗栗租屋處，謊稱發生性關係可以「抽脂」，將小惠騙上床，事後給她2000元，並要求她每星期都要來。

小惠不想再接受邀約，杜憤而傳了小惠裸威脅赴約，「這樣叔叔會生氣」，並在電話中揚言要將她援交一事告訴她的母親，小惠因而6月又到杜的住處，被性侵兩次得逞；之後小惠不願再赴約，向輔導老師求助。

杜姓男子辯稱小惠的表現與一般女學生無異，不知道她的精神狀況。苗栗地院未認定女大生是身心障礙者，數罪併罰認定兩人第ㄧ次雙方合意性交，後兩次是一般強制性交，判被告4年6月徒刑。

案件上訴，杜在警詢時曾坦承兩人第一次性交時有看到小惠吃精神科藥物，家屬也提供小惠身心障礙證明、就診紀錄，以及醫師評鑑等，台中高分院法官認為，杜利用小惠理解力比一般人差，第一次乘機性交得逞，後兩次為加重強制性交，改判杜男9年6月徒刑。

杜姓男子涉嫌性侵領有身障礙證明的女大生，台中高分院判他9年6月徒刑。 聯合報系資...
杜姓男子涉嫌性侵領有身障礙證明的女大生，台中高分院判他9年6月徒刑。 聯合報系資料照
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