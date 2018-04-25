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評／無所不在的娃娃機，全都是合法的嗎？

女看護告僱主性侵 雇主：是她主動但我硬不起來

2018-04-25 14:43聯合報 記者曾健祐╱即時報導

郭姓男子被外籍女看護控告性侵，她稱多次被郭強脫褲硬上，對方還以吃炸雞名義誘拐進房；但郭反駁是女子主動邀約做愛，但自己「硬不起來」連保險套都戴不進去。檢方認定，女子有多次求救機會都放棄，還說不用報警，認定郭罪嫌不足不起訴。

示意圖／ingimage
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女子控訴，自己受雇來台照顧郭男（50歲）的母親，但去年4月郭先是藉機要替她按摩，結果竟被強脫光衣物性侵，幾天後郭再用手指插入她下體，還在陰部、雙腿間留下吻痕。

她還說，郭常不顧她掙扎、喊叫就強抱撫摸全身，有次還以「吃炸雞」名義叫她下樓，結果又被扒光衣服、內褲，郭性慾大發還咬她的大腿，最後自己大聲說不要才脫身。

對此郭矢口否認，辯稱有和女子發生4次性行為，首次是在媽媽房間內，是對方主動要求替她按摩、要做愛，自己掏出生殖器卻硬不起來，結果女子改替他口交、打手槍。

郭坦言，女看護後來又挑逗他，2人脫光衣服再試一次，這次較激烈還留下吻痕，但自己還是無法勃起，對方甚至說他有生病。後來女子說以後性交要收錢1個禮拜2次4000元，但郭回「你都笑我不會硬」改提議摸1次1000元。

他並反駁，女子下體有嚴重黴菌感染，自己都不敢替她口交，還有帶她去看醫生，後來對方還刻意每天找他吵架，過程都會錄音故意罵「你這髒鬼，不要摸我」等語。

檢方調查，女子曾打勞工申訴電話，卻稱雇主讓他很興奮、陶醉，另外她也曾在郭男及母親陪同下去看醫生，卻沒有趁機求救附近鄰居也證稱他們相處融洽，家上她還曾向勞工局說「不要報警，只想換雇主」。

檢方認定，女子言行舉止和正常遭受性侵被害人反應不符，加上無其他積極證據與以郭男不起訴處分。

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