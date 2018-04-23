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專騙年輕火辣女子來台賣淫 她淚訴：月經得硬上淪性奴

2018-04-23 23:08聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園市黃姓男子涉嫌從越南泰國誘騙年輕貌美、身材姣好的女子來台賣淫，逼迫1天得接客多達15人、工作超過12小時，1名越籍女子控訴「月經來都被硬上，形同性奴隸」，自己還被黃強逼「驗貨」；調查局桃園市調處今將主嫌黃依人口販運移送偵辦，其餘6名女子送交安置。

桃園市調查處科長陳白立指出，黃男（43歲）和另名在逃的同夥張男，從去年初開始從東南亞泰國、越南引進年輕女子來台賣淫，事先透過當地集團同夥，專挑外名貌美、身材火辣的年輕女子，謊稱只要來台做純按摩、陪酒工作就能賺取高薪。

陳白立表示，黃旗下的小姐介於20至30歲，大多透過觀光簽證來台僅待7至15天，一下飛機就會有專人接送，載運到桃園區和平路1租用的鐵皮屋平房私娼寮，但限制小姐不得外出，每天下午2點開始上班，不停接客直到清晨。

調查人員發現，該鐵皮屋環境惡劣未設淋浴間，牆壁發霉散發怪味，除了客廳外內部還隔成4個房間，當有客人上門黃就讓小姐一字排開，任由男客自行挑選後，再帶到打著霓虹燈、狹窄密不透風的小房間內辦事。

黃和小姐約定，每次接一個客人代價1500元，由他抽700元剩餘的800元才歸她們做工資，但一直到回國後才能結帳，其中還會被扣除在台購買的日用品、水電費等，最後幾乎所剩無幾。

直到日前有2名越籍女子將返國獲釋，向在台的同鄉姊妹哭訴檢舉，市調站經桃園地檢署檢察官許致維指揮，今天早上會同專勤隊、桃園分局到場抓人，當場人贓俱獲，在房間內找到保險套、潤滑油等證物，黃也坦承犯行，但作案細節含糊其辭。

其中1名越籍女子控訴，黃見他身材姣好竟強迫先「驗貨」，後來月經來也被逼著接客，根本淪為性奴隸且至今一毛錢都沒拿到；調查員今晚依違反人口販運防治法將黃移送地檢署，另6名泰國、越南女子列為受害者，由衛生局做愛滋病篩檢後另行安置遣返。

陳白立說明，人口販運要件包含誘騙、限制自由、強迫性交易、勞務所得不相當，以及跨國犯案等，而人口販運在國際間有評等，台灣過去被列為觀察名單，直到近年積極查緝已改列為績優的第一級。

越男籍小姐被騙來台賣淫，一天得接客超過15人，連月經來也不放過。記者曾健祐／攝影
越男籍小姐被騙來台賣淫，一天得接客超過15人，連月經來也不放過。記者曾健祐／攝影
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黃男涉嫌從東南亞誘騙多名年輕女子來台賣淫，今被逮捕移送法辦。記者曾健祐／攝影
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