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看鄰居太辣想硬上 裸男慘被悍女痛毆

2018-04-22 12:57聯合報 記者曾健祐╱即時報導

楊姓男子前年10月和1名女鄰居在外喝酒聊天，對方酒醉先行返家，未料楊見對方身材誘人竟一路尾隨進屋，還全裸把她強壓在地打算性侵，結果女子強力反抗，拿木板猛毆楊的頭，他痛到性趣全失才離開，法院仍依強制性交罪判他3年。

檢方調查，楊男當天一早7點多，和女子在附近店家飲酒聊天，幾杯黃湯下肚後女子感到頭暈先離開，但楊趁著酒膽竟跟著對方回家，發現只有她1人獨自在客廳休息，就大膽闖進屋內打算找她發洩性慾。

楊先是脫光自己全身衣物，再強行扯掉女子褲子，還把她壓在地上打算硬上，但對方也不是省油的燈，除了大聲呼喊救命外，還用地反抗、掙扎，後來發現一旁櫃子有根木板，就二話不說拿起來朝楊的頭猛毆，把他打到痛的無法繼續性侵。

後來楊性趣全失，還沒性侵得逞只能悻悻然離去，女子嚇得立刻打電話向男友求救，並在他陪同下到派出所報案向楊提告。楊到案坦承性侵，表示想和女鄰居性交才脫她褲子，結果對方拿板子打他，自己沒辦法就離開了等語。

法院認定，楊無法克制性慾，不顧女鄰居拒絕還以強暴手段打算性侵，造成對方心理恐懼、傷害，考量他屬未遂犯且犯後坦承，也和女子達成和解，依強制性交罪判他有期徒刑2年，緩刑3年，期間得向公庫支付10萬元。

楊男全裸闖進女鄰居家想性侵，慘被對方持木板痛毆一頓。示意圖／ingimage
楊男全裸闖進女鄰居家想性侵，慘被對方持木板痛毆一頓。示意圖／ingimage
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