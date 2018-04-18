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「不做愛就沒東西吃」少女控遭性侵 前男友：沒強迫

2018-04-18 10:49聯合報 記者曾健祐╱即時報導

林姓男子去年2月收留1名逃家少女，2人成為男女朋友還發生性行為，不久後少女懷疑他非真心交往離去，還控訴林性侵並曾威脅「不做愛就沒東西吃」等語，對方喊冤稱沒有強迫，而檢方發現女子前後證詞不一，認定他罪嫌不足不起訴。

少女控訴，和林男（33歲）經網路聊天相識，因為自己和家人吵架離家出走，對方就主動邀約到他租屋處同住，後來林趁著雙方獨處時，不顧她掙扎大喊不要，強脫下她內衣褲性侵得逞，還威脅說「不做愛就沒東西吃」等語。

但林到案堅決否認犯行，他辯稱和少女是男女朋友，期間很自然地發生性行為，對方也沒有抗拒或說不要，而且完事後還同居了一段時間，少女也有他家鑰匙，自己每天上班前還會給她生活費。

檢方訊時，少女一開始稱林一直亂她，所以就妥協發生性行為、當他女朋友，後來又稱說，自己逃家不想被送到社會局，所以才去林家住；檢方還發現，少女曾質疑林經濟能力，且非真心交往就自行搭車離去，期間自由進出對方住處。

另外，少女還曾在偵訊時稱，林沒有強迫她，從頭到尾都是自己父親認為女兒被性侵，也坦承和林同居了1個多月。檢方認定，少女證詞有許多可疑之處，加上無其他積極證據，認定林男罪嫌不足予以不起訴。

示意圖／ingimage
示意圖／ingimage
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性侵性行為

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