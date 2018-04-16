色男師染指9國中鮮肉 邀共浴洗下體還捏蛋蛋

2018-04-16 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園市某國中陳姓英文代課老師去年涉嫌猥褻9名男同學，以「考試少1分捏10下蛋蛋」當懲罰，狂捏其中1人生殖器30下，還要求其他學生一起洗澡、搓背抹肥皂等，趁機撫摸男同學下體多次，去年12月學生投訴踢爆，陳師遭羈押至今，檢方依強制猥褻等罪嫌將他起訴。

檢方調查，陳男（34歲）在國中當兼課老師，並自願指導校內排球隊被學生視為教練，他在中壢的住家還開設英文課後輔導班，自行兼任英文老師。陳卻為了滿足性慾，利用指導、監護學生機會，一連朝國三、高一等9名男學生猥褻。

陳以考試成績不佳為由，自訂「少1分捏10下蛋蛋」懲罰，朝其中1名國三男學生猥褻，不顧對方哭著說不要，竟隔著他褲子握、捏下體高達30次，後來又趁男學生在排球場仰臥起坐時，偷襲下體3次，更趁機親吻他臉頰。

去年8、9月期間，陳多次和另名男學生在排球場、教室獨處，該同學先是用雙手交叉，呈現防備姿勢打算「護鳥」，但仍被陳撥開偷捏，前後一共遭摸下體15次。

另外，陳還以練完排球沖澡名義，分別邀約其他5名男同學一起洗澡，過程中要求互相搓背、抹肥皂，藉機抹摸學生身體，甚至還提出要幫忙清洗屁股、生殖器理由，一旦學生拒絕他就會以各種教育觀點勸說、說服，最後多次搓揉下體得逞。

後來他還曾在國中家政教室當眾問1名學生「我可不可以親你？」對方拒絕，仍遭陳強硬親吻嘴唇，全案一直到去年底學生和家長投訴才曝光。

檢方還發現，其中有受害學生曾在臉書發文，表達對陳教導的感謝文、寄送教師節卡片、生日卡等，證明陳透過教英文、排球和學生建立良好信賴關係，但他到案前後證詞不一，事發時就被裁定羈押至今。