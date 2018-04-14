看上亮眼酒女 黑幫大哥包廂內性侵店家裝沒看見

2018-04-14 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 呂開瑞 ╱即時報導



桃園市簡姓男子在酒店包廂性侵陪酒小姐，被判2年徒刑、緩刑3年。示意圖／igimage 分享 facebook 桃園市在黑道有名氣的簡姓男子（36歲），1年多前到酒店消費，看上一名身材姣好、貌美的陪酒小姐，他先趁著醉意襲胸、在包廂內「當場就要」，先以指侵再強脫內褲性侵，女生哭著求救，店家因畏懼簡有黑幫背景，又和老闆熟識，不敢相救，服務人員假裝沒看見、沒聽到，讓店內小姐遭玷辱，被辱女生事後報警法辦。

法院審理時，簡姓男子坦承當天喝了太多酒，有點衝動。法官傳訊店內員工，也證實簡在包廂內性侵女生，因簡坦承犯罪，也向女生道歉、達成和解，法官依強制性交罪判他2年徒刑，緩刑5年，要向公庫支付20萬元。