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8歲愛上大12歲音樂老師 混血美女師生戀將修成正果！

男大生性侵女同學 竟說「欠幹還說不要」

2018-04-12 15:08聯合報 記者李承穎╱即時報導

台北市陳姓男大學生（19歲）去年3月下午4時許，在校園巧遇因做作業結識的女同學，便以錄製歌曲為由，邀約她到租屋處，未料一入房內，陳便違反女子意願，性侵得逞，過程中陳還說「你明明就是那麼淫蕩、你就是那麼欠幹，還說不要」，士林地院依強制性交罪將陳判處3年6月徒刑。

女子（19歲）指控，當天她說要走，陳男叫她看手機，她便靠過去，未料陳開始對她上下其手，又親又摸，過程中她不斷反抗，但被陳的身體壓住，無法掙脫，仍被陳性侵得逞，後來奮力把陳推開，她開始崩潰大哭，陳還不斷道歉；她事後去驗傷，後腰和手臂都有瘀傷，都是當時掙扎時造成的。

陳男供稱，他的確與女子發生性行為，是你情我願，沒有強制性交，女子會哭泣，是因為覺得對不起男友。

判決指出，陳隔天使用通訊軟體向女子說「對不起」，女子回說「就算我喊停，他終究是發生了。」陳也未反駁，女子自認自己很笨、很倒霉，先向同學哭訴，但過於激動幾乎無法言語，最後選擇告訴男友，由男友帶她去派出所報案。

男友證稱，女友遭性侵害後，有到台中找他，女友那天情緒不穩，一直掉眼淚，才得知女友遭人性侵，女友還說「我對不起你，不應該去陳男家...」。

法官審酌，兩人是同校學生，陳卻為了一己私慾，對女子強制性交，造成女子身心難以抹滅傷害，陳犯後還想卸責，不知悔悟，也未對女子道歉，犯後態度不佳，判處3年6月徒刑。

陳姓男大學生性侵女同學得逞。示意圖／報系資料照片
陳姓男大學生性侵女同學得逞。示意圖／報系資料照片
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性侵大學生性行為

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