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狼父性侵幼女 她總掀開娃娃裙「這是爸對我做的事」

2018-04-11 23:01聯合報 記者曹馥年╱即時報導

台南男子「阿雄（化名）」涉嫌在一天內性侵女友中度智能障礙的女兒「小芳」與親生女兒「小如」（皆為化名），讓兩女心靈受創，小如接受心理諮商時，不僅會不斷掀開芭比娃娃的裙子，表示「這是我爸對我做的事」；還對心理師說「打開雙腳是不好的，因為這樣才有爸爸那件事」。台南高分院以阿雄惡性重大，合併判處他有期徒刑11年，可上訴。

判決指出，阿雄與女友「阿淑（化名）」交往時，阿淑已帶著與他人生的女兒小芳，兩人後來又生下小如。阿雄在小芳幼年時就曾性侵她，被判處有期徒刑4年定讞。

由於阿雄的性侵幼女前科，小芳與小如原與外祖父母在高雄同住，未料外祖父母的家在2009年風災中受災慘重，她們只好搬回台南，與父親及阿淑同住。

6年前，阿雄見年滿18歲的小芳不知反抗，先在房間對她性侵得逞，再喝令未滿14歲的小如褪去褲子。小如怕得不敢逃，也被強暴。後來小芳接受學校諮商輔導時說出與妹妹遭性侵遭遇，學校通報處理，阿雄被警循線查獲。

阿雄不服台南地院判他11年徒刑，上訴否認性侵，辯稱是小芳、小如亂講，兩人陳述不一也沒有其他證據。他經測謊，沒有不實反應。

合議庭認為，小芳、小如指訴遭阿雄性侵不只一次，本案案發到偵訊時隔2年，小芳智能障礙，小如年齡幼小，無法要求她們將案發過程記得鉅細靡遺，不過她們對於在同一日被性侵、性侵地點、順序等說法相同，說詞應可採信。

小如的心理師也證稱，小如提到父親的言語都非常激烈，曾說爸爸是畜生。不過起初憤怒的小如，後來曾在量表中圈選「我對傷害我的人感到又愛又恨」，也說不希望爸爸吃免費牢飯，她對父親感到生氣但又不希望父親被關。小如也出現掀娃娃裙子、表示打開雙腳不好等性創傷反應。

小如接受心理鑑定時，也說「在學校會逃避上健康教育的課程，因為會回想起自己沒有保護好自己身體及性侵的事件。」

阿淑證稱，她知道阿雄會性侵小芳，也要阿雄別再這麼做。但直到小如被安置，她才知道女兒也受害。

合議庭認為，從小芳、小如的創傷反應與證人證詞，她們不像在亂講話構陷阿雄，分別就阿雄對小芳犯乘機性交罪，量處有期徒刑4年6月；對小如犯對未滿14歲女子強制性交罪，量處有期徒刑9年。兩罪合併執行有期徒刑11年。

阿雄涉嫌中度智能障礙的小芳，以及自己的親女兒小如。示意圖 ／Ingimage
阿雄涉嫌中度智能障礙的小芳，以及自己的親女兒小如。示意圖 ／Ingimage
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