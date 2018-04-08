警做完全套3千元 店家「禁色」被打臉

2018-04-08 19:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄三民一警分局2年前加強取締妨害風化，員警鎖定轄區一間掛紅布條按摩店，喬裝男客訪查，美容師坦承可以「全套多1千，3千」，還去老闆房內拿保險套，隔一周警方上門搜索，雖然沒抓到正在做性交易，高雄地院認定店家提供色情服務，依圖利容留猥褻罪判陳姓負責人5月徒刑，易科罰金15萬元，全案可上訴。

判決指出，前年3月18日警方到「鑫殿會館」2樓1號包廂，查獲武姓女美容師正在幫潘姓男子做半套，陳姓負責人依妨害風化罪嫌送辦，陳僅坦承與武女3、7分帳，強調店內禁止色情，警方搜索時也沒具體事證；陳還說，店內包廂門上都有透明玻璃，可透視內部情形。

潘姓男客供稱，當天先脫光換紙內褲，趴在按摩床上，一開始武女按摩肩膀、大腿，約5分鐘後潘的生殖器勃起，武女手就深入撫摸說1小時1500元，包含打手槍，但當他一邊撫摸武女、邊接受服務，警方就來臨檢了。武女雖然否認有半、全套服務，但對於當天按摩經過說法反覆，不被採信。

陳姓負責人否認店內美容師有色情服務，合議庭認為，三民一分局搜索行動前一周，先派黃姓員警喬裝男客探查，陸籍女美容師就稱「1個小時800，2個小時1千5阿，你要我用手抓那裡（即半套）就加個500元」、「全套多1千，3千」，黃員表明要全套，美容師問「你有帶套來嗎？」還去店內樓上老闆房間拿保險套，戳破陳禁色的謊言。