少女遭四哥性侵 沒想到她大哥早就做了

2018-04-06 09:45 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



少女「小貞」（化名）3年前與胞兄四哥「阿孝」（化名）至KTV唱歌，酒後遭四哥強拖至包廂廁所內性侵，法官依強制猥褻罪將「阿孝」判刑9月；檢察官從「小貞」的臉書，查出她也遭當兵的大哥「阿忠」（化名）多次性侵，台中地院依加重強制猥褻罪將他判刑3年2月。

判決書指出，「阿孝」於2015年9月30日凌晨，帶妹妹「小貞」與友人一同前往KTV包廂唱歌兼小酌，不久後友人先離去，留下「阿孝」與 「小貞」繼續唱歌，他對她說「我很想要」，她拒絕說「我不想要」，他強行將她拖進包廂廁所內性侵害，經被害人報警查獲他。

檢察官在偵查時，發現被害人「小貞」與友人「小美」的臉書對話，發現被害人說「說真的，不只有他」、「我媽從以前就知道了」、「我媽知道的第一個反應就是打他，打完之後，卻是罵我」、「還有一個更可惡，說放心不會對你有性趣」、「對我媽到心寒而已，我一定不是他生的」等語。

檢察官懷疑「小貞」家中尚有其他加害人，再度傳訊被害人追查是否有其他加害人？被害人始和盤托出陳年往事，指稱她7、8歲開始即遭大哥「阿忠」性侵害。

法官查出，「阿忠」在2007年間服役期間的放假日，返回家裡與妹妹「小貞」同睡一床，違背倫常及不顧被害人的拒絕，脫去被害人的衣褲，強制猥褻被害人得逞。

不過，「阿忠」否認妨害性自主犯行，辯稱他於18歲入伍，他沒有在服兵役期間對妹妹做出強制猥褻犯行，他曾因過失致死案件入監服刑，妹妹因此看不起他，且他反對妹妹花錢購買機車，妹妹可能因此挾怨誣指。

被害人證稱，「當時是晚上，只有我跟大哥一起睡，我不知道當時大哥幾歲，他脫掉我的褲子跟內褲，他也有脫掉自己的褲子跟內褲，有時候脫到一半，有時候全部脫掉；我有醒過來，我把他的手推開，因為他的手伸進我的衣服裡摸我的胸部」。

「小貞」又說，「媽媽進來後大哥馬上停止，媽媽可能發現棉被一直動，就問大哥你在幹嘛，然後把棉被拉開，然後媽媽就很生氣叫我去後面睡覺。媽媽是看到我的褲子被脫下，媽媽就一直去打罵大哥，之後大哥還是會摸」。

被害人的媽媽證稱「曾經在房間內看到小女兒與哥哥在房間內，哥哥沒有穿衣服，印象中有此事，但當時我沒有打妹妹，因為大哥當時有飲酒，我當時看到大哥衣衫不整，妹妹躺在床上，所以我罵他們之後，妹妹就離開房間。