台中某國中籃球教練猥褻學生下體 法官判他緩刑不用關

2018-04-04 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市張姓男子曾在去年間擔任西屯區某國中的籃球隊假日教練，未料張卻趁學生在練習時的空檔，要求男學生脫掉褲子，張進而徒手撫摸學生的生殖器，進而猥褻，事後學生告知家長後，犯行曝光，全案依對未滿14歲少年猥褻，判10月徒刑，但因張已用3萬元與家屬達成和解，且獲得家屬原諒，加上張已確診罹癌，法官判他緩刑4年，緩刑期間保護管束。

判決書指出，張姓男子在2017年間擔任台中市西屯區某國中籃球隊假日約聘教練，案發後已被解聘，張涉嫌在去年11月18日上午8時許，在學校內的籃球場，趁籃球隊員練球的空檔，要求一名未滿14歲的男隊員，脫掉短褲跟內褲，以徒手撫摸男學生生殖器的方式，對少年猥褻得逞，全案在同年11月24日曝光後，學校依法通報台中市警局婦幼隊移送法辦，全案依對未滿14歲男女猥褻罪嫌起訴。