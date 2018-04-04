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台中某國中籃球教練猥褻學生下體 法官判他緩刑不用關

2018-04-04 19:31聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市張姓男子曾在去年間擔任西屯區某國中的籃球隊假日教練，未料張卻趁學生在練習時的空檔，要求男學生脫掉褲子，張進而徒手撫摸學生的生殖器，進而猥褻，事後學生告知家長後，犯行曝光，全案依對未滿14歲少年猥褻，判10月徒刑，但因張已用3萬元與家屬達成和解，且獲得家屬原諒，加上張已確診罹癌，法官判他緩刑4年，緩刑期間保護管束。

判決書指出，張姓男子在2017年間擔任台中市西屯區某國中籃球隊假日約聘教練，案發後已被解聘，張涉嫌在去年11月18日上午8時許，在學校內的籃球場，趁籃球隊員練球的空檔，要求一名未滿14歲的男隊員，脫掉短褲跟內褲，以徒手撫摸男學生生殖器的方式，對少年猥褻得逞，全案在同年11月24日曝光後，學校依法通報台中市警局婦幼隊移送法辦，全案依對未滿14歲男女猥褻罪嫌起訴。

全案審理時，一審法官認為，張擔任籃球教練，為滿足一己色慾，不顧男學生的人格、 身體發展，對男學生心理造成影響，惡行值得譴責，不過考量到張犯後有悔意，且已與學生母親以3萬元達成和解，也獲得學生、家長原諒，同意給予張緩刑，加上張已罹患癌症確診，目前正在家中治療，因此依對未滿14歲男女猥褻罪，判處10月徒刑，緩刑4年，緩刑期間交付保護管束，全案仍可上訴。

台中司法大廈。圖／報系資料照
台中司法大廈。圖／報系資料照
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猥褻癌症罹癌
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