親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

來台接客數十人 泰女驗出愛滋

2018-04-04 00:45聯合報 記者尤聰光／台東縣報導

花名「珮蒂」的廿四歲泰國籍女子，上月在台東從事性交易遭警方查獲；衛生局檢驗發現她感染愛滋病，昨天緊急呼籲上月十三日至廿二日間曾與外籍女子發生性行為的尋芳客，三個月內盡速進行愛滋篩檢。

台東縣衛生局表示，各地衛生所都有免費愛滋病毒及梅毒篩檢，無論具名或匿名篩檢，都會注重隱私且免費，可上衛福部疾管署網站查詢匿名篩檢相關訊息。

據了解，警方日前接獲檢舉，台東市中心一棟大樓疑有外籍女子賣淫；員警上月廿三日清查，在一間出租套房內查獲泰國女子「珮蒂」涉嫌和男客從事性交易，帶回依違反社會秩序維護法究辦。

警方依規定通報衛生局派員進行愛滋病毒篩檢，初篩為陽性，前天再經西方墨點法確認感染愛滋病毒。由於這名女子表示，於三月十三日至廿二日期間，十天內與數十名尋芳客發生性關係，因此衛生局呼籲曾在這段時間和外籍女子發生性行為的尋芳客，盡速進行愛滋篩檢。

警方說，這名泰籍女子目前已遣返回國，調查發現該女子三月十三日以觀光名義來台，十八日到台東市即居住在被查獲的出租套房，並疑由幕後業者以通訊軟體LINE招攬客人與其性交易，每次交易二千五百元至四千元，目前已積極追查上游是否有不法集團操控。

台東地區的計程車司機透露，台東有一到二組專門媒介東南亞國家女子來台東賣淫的不法份子，他們不時會載到尋歡客指名到指定地點與外籍女子交易；運將們認為，應該有不少人「中鏢」。

愛滋病性交易
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

「怎麼變胖了、我抱抱看」 爽完後要她去收驚

2018-04-03 19:07

「我要你肉體」辣護士招惹消防員 親密照挑釁元配

2018-04-03 16:12

妻劈腿叫床聲20分鐘 被抓嗆夫：不都這樣嗎？

2018-04-03 16:11

博士生搭訕女大生教游泳 偷親摸臀被判刑　

2018-04-03 14:54

愛滋外籍女台東性交易 衛生局急找數10名尋芳客

2018-04-03 12:43

面試量三圍、問敏感帶 科技大廠人資爆性騷

2018-04-03 09:27

結婚11年與前女友偷吃10年 夫鹹濕對話被抓包

2018-04-02 23:39

為了網路遊戲幣 4名男童自拍下體與成人性交

2018-04-02 17:32

人妻偷吃保險員 夫大悟：五歲女兒別人的

2018-04-02 17:14

男童聽見垃圾車音樂就害怕 原因竟是遭清潔隊員性侵

2018-04-02 15:18

劣！亡弟死黨約其姐掃墓 竟乘昏睡性侵她

2018-04-02 15:04

威脅少女不拍裸照要性侵 少男落網稱「開玩笑」

2018-04-02 14:40

國中田徑教練涉性騷擾女選手 桃園教局學校驚查

2018-04-02 14:23

人醜性騷擾？雙重標準的標準是什麼？

2018-04-02 13:00

「烏日怎麼走？」 台中遛鳥俠假借問路「獻寶」

2018-04-02 11:05
看更多

熱門文章

最甜3秒…騎士擦撞瑪莎拉蒂 見正妹駕駛下車關懷怒火全消

2018-04-03 10:05

愛滋外籍女台東性交易 衛生局急找數10名尋芳客

2018-04-03 12:43

月薪25K撞賓士 修車費嚇到他臉發白法官幫忙砍價

2018-04-03 17:13

老人孕婦搭捷運都沒人讓座 T妹嘆台灣文化沒進步

2018-04-03 12:55

面試量三圍、問敏感帶 科技大廠人資爆性騷

2018-04-03 09:27

妻劈腿叫床聲20分鐘 被抓嗆夫：不都這樣嗎？

2018-04-03 16:11

管教過當！男童哭趴後車廂 母不甩踩油門遭人全記錄

2018-04-03 19:00

桃園試辦取消禁行機車 車禍率下降三至四成

2018-04-03 11:36

乾女兒孝行感動富翁贈千萬房產 家人氣炸告上法院

2018-04-03 14:02

網友讚佛心水餃店 5元讓拾荒嬤吃飽飽

2018-04-03 15:46

哇！深山躲這麼多通緝犯 和平警方一口氣逮5人

2018-04-03 12:50

小孩路邊玩球釀車禍 家長嗆聲「去告那顆球」

2018-04-03 17:41

一輩子甩不掉的「寄生蟲」 小心藏在一包咖啡裡

2018-04-03 11:00

他把汽車停機車待轉區 強辯「買高麗菜不能停？」

2018-04-03 10:15

影／放狗咬貓！民眾從監視器目擊殺貓隊侵入台南

2018-04-03 12:01

台北知名五星級飯店 女子廁所上吊亡

2018-04-03 15:07

客運司機開車滑手機 乘客：希望能活著回台北

2018-04-03 11:26

高燒童食不下嚥… 店家拿出「最貴重禮」媽媽感動

2018-04-03 10:31

被詐了！老婆睡前一語突破盲腸 退休公務員50萬飛了

2018-04-03 09:58

「我要你肉體」辣護士招惹消防員 親密照挑釁元配

2018-04-03 16:12

騎士蘇花公路摔車 遭大貨車輾斃

2018-04-03 14:17

自爆孩子因此流掉 館長哽咽：老婆曾經很恨我

2018-04-03 21:01

盜版「黑色豪門企業」直播電影 原創辦人怒批「超扯」

2018-04-03 13:11

母親溺愛 他撞死爸還問「什麼時候可以保釋？」

2018-04-03 19:48

母女檔婚宴蟑螂 女兒：願賠償新人損失

2018-04-03 18:48

環中夜市驚傳百名黑衣人砸場 攤商被控亂丟廚餘沒面子

2018-04-03 08:57

新套房待半小時快窒息 他急搬離：根本毒氣室

2018-04-03 19:28

女騎士暗夜撞異物受傷 原來是林班地山麻黃

2018-04-03 10:12

逆子開車撞死老爸哭求見媽媽 法院判無期徒刑

2018-04-03 11:16

施振榮女兒疑婚變 北檢起訴音樂老師

2018-04-03 14:18

興航墜毀基隆河 法院判賠家屬上千萬元

2018-04-03 11:37

影╱酒駕機車掉頭落跑 員警一拉摔倒骨折

2018-04-03 14:34

酸網美律師外送茶遭訴 補教名師當庭道歉

2018-04-03 19:49

珊瑚礁魚黑夜殺手 恆春海巡隊逮4人

2018-04-03 16:12

國道1號南下203公里 五車追撞事故嚴重回堵

2018-04-03 19:54

休假警及路過保全聽搶劫聲 追百公尺聯手抓搶匪

2018-04-03 13:59

大熱天訓練爬行熱衰竭死亡 判國家賠償476萬

2018-04-03 19:06

一元起標的賓士 卻因這原因賣不出去

2018-04-03 19:37

金門K-Bike系統遭破壞 竟是國中生練拳頭？

2018-04-03 16:45

「黑心海帶」二審逆轉無罪 法官：僅未取得許可證

2018-04-03 12:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top