來台接客數十人 泰女驗出愛滋

2018-04-04 00:45 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ／台東縣報導



花名「珮蒂」的廿四歲泰國籍女子，上月在台東從事性交易遭警方查獲；衛生局檢驗發現她感染愛滋病，昨天緊急呼籲上月十三日至廿二日間曾與外籍女子發生性行為的尋芳客，三個月內盡速進行愛滋篩檢。

台東縣衛生局表示，各地衛生所都有免費愛滋病毒及梅毒篩檢，無論具名或匿名篩檢，都會注重隱私且免費，可上衛福部疾管署網站查詢匿名篩檢相關訊息。

據了解，警方日前接獲檢舉，台東市中心一棟大樓疑有外籍女子賣淫；員警上月廿三日清查，在一間出租套房內查獲泰國女子「珮蒂」涉嫌和男客從事性交易，帶回依違反社會秩序維護法究辦。

警方依規定通報衛生局派員進行愛滋病毒篩檢，初篩為陽性，前天再經西方墨點法確認感染愛滋病毒。由於這名女子表示，於三月十三日至廿二日期間，十天內與數十名尋芳客發生性關係，因此衛生局呼籲曾在這段時間和外籍女子發生性行為的尋芳客，盡速進行愛滋篩檢。

警方說，這名泰籍女子目前已遣返回國，調查發現該女子三月十三日以觀光名義來台，十八日到台東市即居住在被查獲的出租套房，並疑由幕後業者以通訊軟體LINE招攬客人與其性交易，每次交易二千五百元至四千元，目前已積極追查上游是否有不法集團操控。

台東地區的計程車司機透露，台東有一到二組專門媒介東南亞國家女子來台東賣淫的不法份子，他們不時會載到尋歡客指名到指定地點與外籍女子交易；運將們認為，應該有不少人「中鏢」。