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劣！亡弟死黨約其姐掃墓 竟乘昏睡性侵她

2018-04-02 15:04聯合報 記者陳俊智╱即時報導

51歲的古姓男子與已故國中死黨的姊姊約好一起掃墓祭拜，卻在掃墓前夕，趁對方吃安眠藥、睡到不省人事之際，闖進其房間性侵得逞，事後面對質問竟還說「你吃藥就是要跟我做」、「藥吃了傻傻的，把你做了」等語。新北地院他認為極不尊重女性，今依乘機性交罪判他3年8月刑期。

判決指出，因為要掃墓，古姓男子出發前一晚夜宿死黨的姊姊住處，2人同屋不同房。事發當晚，古男知道死黨姊姊有吃安眠藥助眠的習慣，於是趁其睡著時，摸進她的房間性侵得逞，事後還大喇喇睡在她床上，被質問時也一副理所當然的樣子。

被害女子表示，她跟古男原本是約早上7時集合，但他當天凌晨2時就跑來，因為不開門他會大吼，所以才讓他進屋休息。她進一步指出，當晚雖然吃藥想睡，但睡前有把房門鎖上，但醒來時只見古男睡在床上，自己睡在床下，下半身沒穿褲子，下體還黏黏的，問他發生什麼事，他還反過來罵人，說這樣做是因為喜歡我，還問「有錯嗎？」

法院調查，古男曾經幫被害女子掛號領藥，知道其有吃安眠藥助眠的習慣。此外，其面對被害女子的質問，他也回應「我現在才知道你吃藥就是要做」、「沒有讓妳舒舒服服的」、甚至「我知道啦，阿又把妳強姦了….藥吃了傻傻的，把妳做了….」等語，認定其確實趁女子睡覺時發生性行為

審理時，古男矢口否認乘機性交犯行，性行為是你情我願，「如果不同意，我也沒有辦法跟他發生關係」，但說法未被採信；他雖辯稱2人是男女朋友關係，但法院認為，即使是男女朋友，性行為也得是在對方同意下進行，其作法以為被女性的性自主權，更何況被害女子多次當庭否認男女朋友關係。

事發後，被害女子因為性侵陰影不敢再吃安眠藥，搬家也不敢讓古男知道，身心飽受煎熬,，但古男仍辯被害女子有在吃毒品，「安眠藥對她沒效」,最後被法院認定嚴重缺乏性別知識，極度不尊重女性，犯後缺乏悔意，又未和被害女子和解，態度惡劣。

51歲的古姓男子與已故國中死黨的姊姊約好一起掃墓祭拜，卻在掃墓前夕，趁對方吃安眠...
51歲的古姓男子與已故國中死黨的姊姊約好一起掃墓祭拜，卻在掃墓前夕，趁對方吃安眠藥、睡到不省人事之際，闖進其房間性侵得逞，面對質問竟還說「你吃藥就是要跟我做」、「藥吃了傻傻的，把你做了」等語。新北地院他認為極不尊重女性，今依乘機性交罪判他3年8月刑期。示意圖／Ingimage
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