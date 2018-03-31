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「下次妳要提醒我戴套子」 人妻與小王對話露餡了

2018-03-31 10:45聯合報 記者劉星君╱即時報導

高市許姓女子與梁姓男子兩人透過通訊軟體認識，去年4月兩人LINE對話紀錄，被許夫在公司的電腦發現，兩人在對話互稱，「老公、寶貝老婆、帶套子、吃避孕藥」等話語，許夫發現後，許女回家後跟老公坦承與對方發生性關係，雙方在去年4月離婚，許夫提告，高雄地院審理，許女犯通姦罪處有期徒刑3月，可易科罰金，緩刑兩年；梁男相姦罪，處有期徒刑5月，可易科罰金，民事部分梁男另須賠償許夫12萬元。

判決指出，許女、梁男在2016年底在微信認識，2017年3月、4月兩人相約上摩鐵，去年4月許女在公司上班時，許女老公在公司電腦發現許女與梁男LINE對話，在公司時許女否認，直到回到家後，許女才坦承跟對方發生性行為。

高雄地院審理，梁辯稱他在去年3月4日投宿高雄某旅館，隔月又到桃園和許女見面，但兩人並未發生性行為，他一開始不知道許女已婚，許女也無法舉出他身體特徵，至於兩人LINE對話，只是在「假設未來可能發生性行為」的前提下所為，不能證明兩人有性行為，法官根據兩人對話紀錄發現，許女曾與梁討論婚姻狀況，對梁男的辯詞不採信。

判決指出，許女與梁男對話「下次妳要提醒我戴套子」、「不要一直吃那種藥」、「不然就是我吃避孕藥」等對話內容，梁到案時否認兩人發生性關係，法官審理認為，兩人對話時早發生性行為，且對話過程中，雙方仍約有再約定性行為意思。

許女坦承通姦，清楚交代2人上床時間地點，法官勘驗她手機「你的時間軸」功能，顯示許女供稱兩次上摩鐵的定位地址都無誤，並參酌兩人Line對話內容，認定許女證詞可信度極高，反觀梁在偵查否認曾Line許女談及戴保險套等事，顯然有意迴避兩人發生性行為的事實，不採信梁男辯詞。

判決指出，事發後許女與老公離婚，此事讓其家庭破碎，老公也願原諒與妻子重修舊好，宣告緩刑；梁男犯後飾詞否認，判處有期徒刑5月，可易科罰金15萬。

人妻與小王LINE對話被老公發現，憤而提告，法院審理後，人妻坦承，老公願意重修舊...
人妻與小王LINE對話被老公發現，憤而提告，法院審理後，人妻坦承，老公願意重修舊好，獲判緩刑。 示意圖／ingimage
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