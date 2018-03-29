親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

遭女主播指控性騷擾 球評李亦伸回應：我是被害人

兩韓高峰會時間敲定！文在寅、金正恩4月27日會晤

人夫婚外情挨告 竟痛斥小三「親我老二、勾引我」

2018-03-29 14:12聯合報 記者袁志豪╱即時報導

侯姓人夫與大他4歲的劉姓女同事發生婚外情，被妻子察覺時，要求劉女幫忙掩飾，但隱瞞不成，侯妻仍提告；侯因此傳訊劉女痛斥「親別人老公的老二」、「勾引別人外遇」、「經歷了2段婚姻，害了3個小孩」，新北地院認為侯未檢討自己，把責任都推給劉女，昨天依相姦罪將侯判刑6月，劉女判刑4月，均可易科罰金。

判決指出，43歲侯姓男子和47歲劉姓女子原本是同事，2005年劉女離職後，兩人仍保持聯繫，同年侯離婚後，得知劉女丈夫外遇，貼心安慰劉女，還建議她離婚，事後更與劉女成為男女朋友。

2010年3月間，侯另外結識更年輕的現任妻子，因而和劉女分手，同年底結婚，但侯只要和妻子吵架就會約劉女碰面，並陸續在台北、桃園、新竹等北台灣多處旅館發生性行為，甚至劉女跟前夫破鏡重圓、再婚後，性關係仍未中斷。

2015年6月侯妻和丈夫旅遊日本沖繩回來，意外發現侯與劉女多封電郵中有親暱對話，憤而質問劉女，侯原本要劉女幫忙掩飾，但劉女難以解釋，承認跟侯有婚外情。侯妻對2人提告，劉女丈夫得知後也提告，但都對各自配偶撤告。

之後侯透過臉書傳訊罵劉女「我們結婚後通姦，都是我們不對，被告也是應該的」、「至少我老婆不會願意去親別人老公的老二，…」、「這種做孽，沒善念的壞事本來就不該做，妳還做了12年」、「通姦並不是4天，經歷了2段婚姻，害了3個小孩」、「妳有老公，居然還敢對我老婆說她害我們分手」等。

劉女回應「你有需要這樣玩弄我嗎？」、「上次為了你的一句話，我離婚，後來又因為你認識了你現在最愛的老婆，我被你甩了」、「甚至你們鬧分手時，還不顧自己還在情傷中，一樣出去陪你聽你講。」

新北地院審理時，劉女認罪，侯則辯稱不知劉女離婚後，根本不知道她又與前夫再婚，以為劉女是單身；但劉女證稱她再婚時曾通知侯，侯還回覆：「恭喜妳做了正確決定」，且臉書婚姻狀態是「已婚」，經常張貼跟丈夫的合照及打卡。

法官認定劉的辯詞難以採信，事發後還恣意污辱劉女，片面歸咎是劉女引誘，未能檢討個人淫行，判處6月徒刑，劉女判刑4月。

侯姓人夫與大他4歲的劉姓女同事發生婚外情，被妻子察覺時，要求劉女幫忙掩飾，但隱瞞...
侯姓人夫與大他4歲的劉姓女同事發生婚外情，被妻子察覺時，要求劉女幫忙掩飾，但隱瞞不成，侯妻仍提告；侯因此傳訊劉女斥責「親別人老公的老二」、「勾引別人外遇」、「經歷了2段婚姻，害了3個小孩」。示意圖／ingimage
分享

離婚婚姻結婚

相關新聞

偷吃生子養小三 科技董座賠妻8千萬

2018-03-29 12:26

竹科董娘遭腥夫逼墮胎 一招讓她奪回8816萬元

2018-03-29 10:52

中年男潛浴室欲性侵女模 高院認有逃亡之虞發回更裁

2018-03-28 21:02

用下體頂住女兵私處、強摸胸 士官長認錯

2018-03-28 19:22

「摸胸就有零用錢」 色保全誘房東女兒國中同學

2018-03-28 14:39

前豪宅保全出獄再性侵猥褻男童 辯玩「舌頭打架」判12年

2018-03-28 13:08

離婚男要性侵70歲婦 老婦哭：你都可以當我兒子

2018-03-28 12:30

偷拍高中女酒醉遭性侵 亂傳害慘好友

2018-03-28 11:58

前豪宅保全出獄再性侵男童拍裸照 二審輕判12年

2018-03-28 11:46
看更多

熱門文章

竹科董娘遭腥夫逼墮胎 一招讓她奪回8816萬元

2018-03-29 10:52

不當超車？台11線台東水往上流路段兩車對撞 5傷1命危

2018-03-28 17:49

醫院電梯B1不停 她曝真相：送大體的

2018-03-28 20:31

3熱褲少女捷運車廂熱舞1分鐘快閃 乘客傻眼：擾民

2018-03-29 10:55

金門暗夜喋血 兩方人馬KTV大火拼

2018-03-28 15:52

撞死中年女肇逃兩天才投案 男子稱焦慮症發作不敢下車

2018-03-28 15:03

自助餐兩盒菜肉600元 網友：乾脆去吃吃到飽！

2018-03-28 15:33

最高時速飆到198 國道超速大執法首日取締破千件

2018-03-28 16:57

牛奶粉冒充鮮羊乳 一騙23年

2018-03-29 00:06

228赴慈林追思林家血案 多名悼念者疑成超速罰單苦主

2018-03-28 18:34

李敖長女李文 提告認祖歸宗討遺產

2018-03-28 16:52

李敖長女提告 要求認祖歸宗、分遺產

2018-03-29 00:07

用下體頂住女兵私處、強摸胸 士官長認錯

2018-03-28 19:22

牛奶粉假冒鮮羊乳 送進台南500訂戶

2018-03-28 18:29

送到家裡的羊奶竟摻牛奶、奶粉 南市查獲不肖業者

2018-03-28 17:46

經營藥局涉詐千萬健保費 國民黨花蓮主委妻百萬元交保

2018-03-28 18:22

【子彈只離小英50米】總統維安頻出包 問題出在哪？

2018-03-29 08:00

自覺沒女人味？男大生心情差狠踹高中生出氣

2018-03-29 09:56

影／逢甲翻車伯又來 網友報案報怨法律已死

2018-03-28 15:25

大樓禁噪音公告：半夜別在浴室唱「你把我灌醉」

2018-03-28 15:15

房客受傷住院要求免繳租金 房東苦惱問：該答應嗎？

2018-03-29 12:51

上兵假造祖父母訃聞 四度騙到喪假

2018-03-29 00:38

新北市拆除大隊隊員涉索賄 北檢訊後聲押

2018-03-28 23:38

假好心攙扶老翁真搶劫 警方2小時人贓俱獲

2018-03-28 16:08

偷吃生子養小三 科技董座賠妻8千萬

2018-03-29 12:26

中年男潛浴室欲性侵女模 高院認有逃亡之虞發回更裁

2018-03-28 21:02

小心有詐！ 臉書一頁式廣告 假藉名人賣劣貨

2018-03-28 23:58

南庄蘇維拉停車場 休旅車付之一炬

2018-03-28 17:31

影／酒駕逃逸不給查 俏女警飆海豚音嚇到醉男停機

2018-03-29 10:38

外表憨厚、薪水隨便給 「打工大盜」栽在墾丁

2018-03-28 15:04

老翁搭公車逛街死在車上 司機交班發現急報警

2018-03-29 11:14

花11萬看密醫抓中藥材 家人發現報警抓「陳老師」

2018-03-28 16:09

檸檬園一周遭偷3次 警民這樣做讓慣竊栽了

2018-03-28 17:32

「連這種地方也會遭竊？」基隆議員安全帽在議會被偷走

2018-03-28 19:21

金門現喋血鬥毆 警方出動快打

2018-03-29 00:06

臉書一頁式廣告賣劣質品 爛貨全來自大陸

2018-03-28 16:30

「好想燒掉法院...」 藥頭抓了馬上又放 緝毒警抓狂

2018-03-29 10:00

只想盡快帶女兒回去安葬 父母抵台準備帶港女回家了

2018-03-28 19:41

立法院前祕書長林錫山收賄 二審改判15年

2018-03-29 10:31

影／不滿房東趕人 房客涉嫌持開山刀一路追砍

2018-03-28 21:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top