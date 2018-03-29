人夫婚外情挨告 竟痛斥小三「親我老二、勾引我」

2018-03-29 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



侯姓人夫與大他4歲的劉姓女同事發生婚外情，被妻子察覺時，要求劉女幫忙掩飾，但隱瞞不成，侯妻仍提告；侯因此傳訊劉女痛斥「親別人老公的老二」、「勾引別人外遇」、「經歷了2段婚姻，害了3個小孩」，新北地院認為侯未檢討自己，把責任都推給劉女，昨天依相姦罪將侯判刑6月，劉女判刑4月，均可易科罰金。

判決指出，43歲侯姓男子和47歲劉姓女子原本是同事，2005年劉女離職後，兩人仍保持聯繫，同年侯離婚後，得知劉女丈夫外遇，貼心安慰劉女，還建議她離婚，事後更與劉女成為男女朋友。

2010年3月間，侯另外結識更年輕的現任妻子，因而和劉女分手，同年底結婚，但侯只要和妻子吵架就會約劉女碰面，並陸續在台北、桃園、新竹等北台灣多處旅館發生性行為，甚至劉女跟前夫破鏡重圓、再婚後，性關係仍未中斷。

2015年6月侯妻和丈夫旅遊日本沖繩回來，意外發現侯與劉女多封電郵中有親暱對話，憤而質問劉女，侯原本要劉女幫忙掩飾，但劉女難以解釋，承認跟侯有婚外情。侯妻對2人提告，劉女丈夫得知後也提告，但都對各自配偶撤告。

之後侯透過臉書傳訊罵劉女「我們結婚後通姦，都是我們不對，被告也是應該的」、「至少我老婆不會願意去親別人老公的老二，…」、「這種做孽，沒善念的壞事本來就不該做，妳還做了12年」、「通姦並不是4天，經歷了2段婚姻，害了3個小孩」、「妳有老公，居然還敢對我老婆說她害我們分手」等。

劉女回應「你有需要這樣玩弄我嗎？」、「上次為了你的一句話，我離婚，後來又因為你認識了你現在最愛的老婆，我被你甩了」、「甚至你們鬧分手時，還不顧自己還在情傷中，一樣出去陪你聽你講。」

新北地院審理時，劉女認罪，侯則辯稱不知劉女離婚後，根本不知道她又與前夫再婚，以為劉女是單身；但劉女證稱她再婚時曾通知侯，侯還回覆：「恭喜妳做了正確決定」，且臉書婚姻狀態是「已婚」，經常張貼跟丈夫的合照及打卡。