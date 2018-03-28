女友受託照顧友人3歲女兒 輕度智障男友竟性侵

2018-03-28 13:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣一名患有輕度智能障礙的鄭姓男子，5年前涉嫌對女友受託照顧的友人三歲女兒強制性侵，隔天隨即搬離住處，後因女童母親照顧上有困難，女童被安置到寄養家庭，一次洗澡中無意間向寄養媽媽透露下體「被摸過」，才揭露此事。圖／本報資料照 分享 facebook 雲林縣一名患有輕度智能障礙的鄭姓男子，5年前涉嫌對女友受託照顧的友人三歲女兒強制性侵，隔天隨即搬離住處，後因女童母親照顧上有困難，女童被安置到寄養家庭，一次洗澡中無意間向寄養媽媽透露下體「被摸過」，才揭露此事，雲林地方法院以鄭姓男子對未滿十四歲女子犯強制性交罪，判處有期徒刑5年8月。

法院判決指出，被害女童母親5年前委託友人在其上班時間照顧女童及其姐姐，友人與其鄭姓男友為照顧方便，便搬進女童家中居住，才照顧2個多月，鄭男某日見被害女童獨自在客廳，強制性侵得逞。

被同住的女童舅公撞現，女童姐姐也看見鄭姓男子沒穿褲子、妹妹嘴巴紅腫，舅公緊急通知女童母親，女童母親疑因同情鄭男智能障礙，並未報案，後因女童母親有照顧上的困難，社會處介入將女童安置在寄養家庭，某次寄養媽媽為其洗澡時，女童無意透露下體「被摸過」，寄養家庭立刻報案。

雖然在法院審理期間，女童已不記得被強迫性侵，只記得有被摸下體，舅公也因失智症忘了事發經過，但法院以最初的證述和女童母親及姐姐所述相符，認定鄭姓男子有強制性侵行為，判處鄭姓男子判處有期徒刑5年8月。

法院指出，本案因女童母親既要擔起家計，又要負起撫育責任，在收入有限下，只能委由朋友幫忙，也才讓被告有機可乘，如果女童母親當時有更多社會支援可以支持，或許可以避免受到這樣的傷害。