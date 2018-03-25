聽到「歐爸、哥哥」心花開 人沒見到他戶頭卻少了47萬

2018-03-25 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



徐姓男子在網路上認識一名自稱葳葳的女子，雙方談好援交價格，他卻慘遭詐騙47萬元。示意圖／ingimage 分享 facebook

徐姓男子日前在網路論壇「啪啪啪研習所」認識一名自稱「葳葳」的女子，兩人互相加LINE聊天，過程中葳葳不斷叫他「歐爸、哥哥」，兩人也談妥援交金額和方式。他依約前往現場，卻被要求繳交保證金、買遊戲點數，藉此證明並非警察身分，最後他連葳葳的面都沒見到，已被詐騙47萬元。

刑事局指出，不少人會在網路尋覓真心，卻碰上網路援交的詐騙圈套，徐和葳葳談妥價碼後，依約前往援交地點，尚未見到面時就接到陌生男子來電，要求他先到超商繳費，又聲稱為避免警方查緝，要他先提供13萬元保證金確認身分。他按照指示繳費，男子又要求他花6萬元買點數加入會員才能交易，另傳簡訊恐嚇「想要逃跑不接電話的話，馬上安排行動組對徐男家人不利」。

他前後花28萬元購買26筆遊戲點數，一天之內遭詐騙47萬元，卻連葳葳的面也沒見到，他心中感到疑惑，趕緊至派出所求救，才發現自己遭人詐騙。

根據警政署165反詐騙專線統計，近一周色情應召詐財被害案共有108件，此詐騙手法是有人在網路或通訊軟體放美女、帥哥照片，吸引民眾加LINE聊天，再由另人偽裝成有兼職援交的女子，雙方談妥價格，再要求民眾買遊戲點數，避免警方查緝，若民眾不願配合，則謊稱會有黑道分子對他不利的恐嚇電話。