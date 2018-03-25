親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

快對獎！統一發票1-2月中獎號碼出爐

聽到「歐爸、哥哥」心花開 人沒見到他戶頭卻少了47萬

2018-03-25 13:11聯合報 記者林孟潔╱即時報導

徐姓男子在網路上認識一名自稱葳葳的女子，雙方談好援交價格，他卻慘遭詐騙47萬元。...
徐姓男子在網路上認識一名自稱葳葳的女子，雙方談好援交價格，他卻慘遭詐騙47萬元。示意圖／ingimage
分享

徐姓男子日前在網路論壇「啪啪啪研習所」認識一名自稱「葳葳」的女子，兩人互相加LINE聊天，過程中葳葳不斷叫他「歐爸、哥哥」，兩人也談妥援交金額和方式。他依約前往現場，卻被要求繳交保證金、買遊戲點數，藉此證明並非警察身分，最後他連葳葳的面都沒見到，已被詐騙47萬元。

刑事局指出，不少人會在網路尋覓真心，卻碰上網路援交的詐騙圈套，徐和葳葳談妥價碼後，依約前往援交地點，尚未見到面時就接到陌生男子來電，要求他先到超商繳費，又聲稱為避免警方查緝，要他先提供13萬元保證金確認身分。他按照指示繳費，男子又要求他花6萬元買點數加入會員才能交易，另傳簡訊恐嚇「想要逃跑不接電話的話，馬上安排行動組對徐男家人不利」。

他前後花28萬元購買26筆遊戲點數，一天之內遭詐騙47萬元，卻連葳葳的面也沒見到，他心中感到疑惑，趕緊至派出所求救，才發現自己遭人詐騙。

根據警政署165反詐騙專線統計，近一周色情應召詐財被害案共有108件，此詐騙手法是有人在網路或通訊軟體放美女、帥哥照片，吸引民眾加LINE聊天，再由另人偽裝成有兼職援交的女子，雙方談妥價格，再要求民眾買遊戲點數，避免警方查緝，若民眾不願配合，則謊稱會有黑道分子對他不利的恐嚇電話。

刑事局指出，民眾應提高警覺慎防被騙，且遊戲點數已成為犯罪集團詐騙的金流管道，切勿聽信要求購買遊戲點數，以往詐騙手法多以假網拍、解除分期付款設定占多數，但近來色情應召詐財手法有攀升趨勢，民眾可下載165反詐騙App，掌握最新詐騙資訊。

色情應召詐騙手法近期有攀升趨勢，提醒民眾勿受騙上當。圖／刑事局提供
色情應召詐騙手法近期有攀升趨勢，提醒民眾勿受騙上當。圖／刑事局提供
分享

【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

斥醫生女婿「豬狗畜生」女兒鬧婚變老夫妻抱孫闖診間

2018-03-25 11:40

珍藏兩人性愛、呻吟影片 男子被甩恐嚇女友傳臉書

2018-03-25 11:37

摩鐵別亂去！男雖查無通姦事實 民事仍賠8萬元

2018-03-24 19:24

生病手腳不靈光？偷摸奶時「手沒放開過」

2018-03-24 17:45

嚇！按摩變口交 按摩師竟趁機彎腰舔下體

2018-03-24 15:13

軍官溜女學姊寢室偷喇舌 他辯：拜託學姐叫我起床

2018-03-24 12:57

婚後2年和妻「沒話說」 小三來電情話講不完

2018-03-24 11:49

女控性侵內褲殘留2男精斑 就是沒有被告的

2018-03-24 11:21

「沒戴套？」「危險期有叫他戴啦…」小三說溜嘴被抓姦

2018-03-24 10:27

金門縣府員工有「攝」狼 二次犯案同個被害人

2018-03-23 23:46

金門縣府竟有偷拍狼？女職員嚇到不敢上廁所

2018-03-23 19:30

兒子養家仍下海賣淫？60歲婦人：空虛寂寞覺得冷

2018-03-23 18:09

色警衛襲胸「用捏的」 小六女哭著喊痛

2018-03-23 15:21

男逼智能障礙女口交 電話帳單曝狼行

2018-03-23 15:02
看更多

熱門文章

嚇！按摩變口交 按摩師竟趁機彎腰舔下體

2018-03-24 15:13

疑情緒失控 嘉義男子持刀刺死胞姐還剁頭

2018-03-24 19:33

震後46天 花蓮雲翠主委走失的貓兒子回家了

2018-03-24 19:29

摩鐵別亂去！男雖查無通姦事實 民事仍賠8萬元

2018-03-24 19:24

影／高雄2超商遇搶 警方13小時逮捕2嫌

2018-03-24 17:17

左營警員自摔死亡 邀他消夜的朋友稱他沒喝酒

2018-03-24 15:44

生病手腳不靈光？偷摸奶時「手沒放開過」

2018-03-24 17:45

影／柯P又來當「派出所長」 坐鎮1個多小時看公文

2018-03-24 23:09

斥醫生女婿「豬狗畜生」女兒鬧婚變老夫妻抱孫闖診間

2018-03-25 11:40

疑被激不敢跳橋？女大生竟賭氣跳河遭送醫

2018-03-24 17:43

人倫悲劇！弟情緒失控持刀刺死胞姐

2018-03-24 19:00

影／攜槍跳河躲警 3勇警跟著跳逮通緝犯

2018-03-24 14:49

忘不了沒救出的他…「心靈餘震」壓垮搜救英雄

2018-03-25 10:00

台、泰籍2男深夜入潭捕魚 今晨雙雙溺斃

2018-03-24 15:43

幫老婆洗內褲沒尊嚴訴離婚 妻：丟洗衣機而己

2018-03-24 15:19

弟殺姊再斷她頭！ 竟然在老母親面前下手

2018-03-24 23:38

高市左營交通隊員警 凌晨騎車自摔身亡

2018-03-24 14:53

幼女餓一天、父母都不要 祖母疼孫贏親權

2018-03-24 20:00

情侶口角之後 男友撲通一聲落水溺斃

2018-03-24 21:10

警政署、行政院遭潑紅漆 警抓1名攝影手

2018-03-24 16:19

民宅凌晨失火 全靠這台機器救了一家人

2018-03-24 21:57

超跑代理商董座疑非法僱用移工5年 移民署查獲

2018-03-24 20:36

20年沒買過衣服 警察送他穿 他感動想哭

2018-03-25 09:32

頭份警5小時內破獲強盜案 起獲罕見上膛土耳其手槍

2018-03-25 11:20

彰化和美工廠火警 200坪工廠搶救中

2018-03-24 20:42

珍藏兩人性愛、呻吟影片 男子被甩恐嚇女友傳臉書

2018-03-25 11:37

影／台詐騙集團改騙泰國人 新台灣之子涉案

2018-03-24 14:56

遇到超商奧客 店員好累

2018-03-24 23:14

騎贓車掛未失竊車牌男子太緊張闖紅燈露餡 疑警有神器

2018-03-24 15:37

載百包毒咖啡趴趴走 警攔檢滿車異味露餡　　

2018-03-24 15:46

詐團也血汗！ 搞到窩裡反…警跨國逮人

2018-03-24 23:38

婦人告小三通姦獲賠200萬元 卻因違法蒐證被起訴

2018-03-24 19:59

3台大車連環撞 國一岡山段塞爆

2018-03-25 00:07

中和凌晨傳2槍響 男子手臂被砍邊跑邊滴血

2018-03-25 10:27

高市交通隊員警疑騎車自摔 送醫轉院不治

2018-03-24 14:32

士林民宅大火 消防隊雲梯車救出2人

2018-03-24 14:48

新北與北市交界北新橋 15歲女生疑跳水送醫

2018-03-24 16:18

影／警撈起掉水溝的鑰匙 寶寶不哭了

2018-03-25 09:31

檢察人事保障舊二審檢察官 劍青檢改：邱太三請守諾！

2018-03-25 11:28

鬼祟男疑想闖空門 孕婦遭竊6雙鞋後求警幫忙

2018-03-24 19:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top