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忘不了沒救出的他…「心靈餘震」壓垮搜救英雄

斥醫生女婿「豬狗畜生」女兒鬧婚變老夫妻抱孫闖診間

2018-03-25 11:40聯合報 記者曹馥年╱即時報導

陳氏夫婦心疼女兒婚變，闖入女婿診間興師問罪。示意圖／ingimage
陳氏夫婦心疼女兒婚變，闖入女婿診間興師問罪。示意圖／ingimage
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台南一對陳氏夫婦心疼女兒與擔任醫院主治醫師的陳姓女婿鬧婚變，抱著6個月大的外孫到醫院，以掛號看診名義進入診間，老丈人當眾痛罵女婿「豬狗畜生」、「現代陳世美」、「看你手怎麼給人家剁斷你不知道」。陳氏夫婦被依恐嚇危害安全罪嫌提起公訴，但因女婿事後具狀表示能理解岳父是一時氣話，一審法官判陳氏夫婦無罪，可上訴；女婿後來也撤回公然侮辱、誹謗告訴。

判決指出，陳姓主治醫師與妻子感情生變，並為了探視子女問題發生激烈爭執。陳氏夫婦對女婿心生不滿，於2016年4月由陳姓丈人掛號看女婿的診，再偕同妻子懷抱6個月大外孫進入診間，在診間門未關上狀態，由陳姓丈人大罵女婿「你有良心嗎？你這個沒情沒義，豬狗畜生」、「你是現代陳世美你知道嗎」、「你是全世界最會講白賊的人」、「反正你就是個垃圾！你比垃圾桶還不如」、「你這狗男女」等語辱罵陳姓主治醫師。

陳姓丈人再罵「你以後不知道要怎麼死的，你會死得很難看」、「看你手怎麼給人家剁斷你不知道」；丈母娘則以「你良心都沒有」辱罵陳姓醫師，夫妻並對到場的保全稱「這個是陳醫師的兒子，他說他不要了」。

夫妻倆被保全請走後，同日上午又擅自進入診間，當著護理師、保全與候診病患的面，以「真是不要臉，到處騙人」、「臭美...不要臉」等語辱罵陳姓醫師。

陳氏夫婦被依恐嚇罪提起公訴，陳姓醫師也憤而提告岳父母公然侮辱及誹謗罪。陳姓丈人否認恐嚇，表示雖然有說過那些話，但主要是指控女婿不管他的小孩；辯護人也辯護稱，陳姓醫師的回話挑釁敷衍、氣焰囂張，豈有心生畏懼可言，陳姓丈人的言行也不足論以恐嚇罪。

陳姓醫生在審理時則具狀陳稱，他與妻子曾因離婚及探視子女問題發生激烈爭執，岳父的行為是出於為女兒討公道的父愛，雖然與他因各有立場發生口角，但未對他實施任何具體危害安全行為。

台南地院法官認為，陳姓醫師對岳父言行既不感到自身安全有遭受到危害之感，陳姓丈人亦否認有恐嚇危害安全犯意，同時欠缺明確證據證明陳姓丈人確實有恐嚇，因此諭知陳氏夫婦無罪。陳姓醫師也撤回對岳父母的公然侮辱、誹謗告訴。

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