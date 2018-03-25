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忘不了沒救出的他…「心靈餘震」壓垮搜救英雄

珍藏兩人性愛、呻吟影片 男子被甩恐嚇女友傳臉書

2018-03-25 11:37聯合報 記者曾健祐╱即時報導

陳不滿女友提分手，先傳性愛影片截圖給對方，恐嚇要將影片上傳臉書公開。示意圖／in...
陳不滿女友提分手，先傳性愛影片截圖給對方，恐嚇要將影片上傳臉書公開。示意圖／ingimage
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桃園市陳姓男子和女友交往期間，多次用手機偷錄下2人性愛過程，清楚拍下對方裸體、呻吟畫面，直到去年女子提分手還並直接搬離，陳竟威脅說要將影片在臉書公開，還傳訊「有更精彩不穿的、玉石俱焚」等語恐嚇，被依法判處有期徒刑4個月。

檢方調查，2人交往時同居在出租套房，陳分別在去年5月、6月間，3度偷偷用手機拍下和女友全裸、和他性交的畫面，每段影音各長達1分多鐘，還清楚錄下女友呻吟、性愛的畫面，並由陳存在手機內珍藏。

但事隔沒多久，陳和女友卻因個性不合、生活習慣發生口角，雙方大吵一架後女子索性提了分手，並趁對方出門時把東西全數搬光離家，對於陳來電、傳訊息找人一概不回應。

陳心生怨恨，先是傳了「證據不只是照片而已，我有錄音／錄影」，幾天後又傳性愛影片的截圖給對方還說「這是小菜、還有更精采不穿無雜音，是妳逼我的那就玉石俱焚」，甚至恐嚇「妳是第一個讓我恨的人，明天借刀殺人」等語給她。

女子嚇得拿手機簡訊等證據，到派出所報案並提告，警方持法院核發的搜索票到陳男住家，當場查扣手機並在內部檔案找到性愛影片、恐嚇簡訊等證物；陳辯稱說，只是想嚇嚇女友，讓她感到害怕，沒有要恐嚇的意思。

法院不採信其證詞，考量其犯後未和被害人達成和解，依妨害秘密、恐嚇等罪判處有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。

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