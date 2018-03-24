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摩鐵別亂去！男雖查無通姦事實 民事仍賠8萬元

2018-03-24 19:24聯合報 記者陳俊智╱即時報導

陳姓婦人自爆婚外情，聲稱和老公同一家客運公司的蔡姓司機上摩鐵，還自製「朋友妻不可戲」傳單發給其他同事，搞到全公司都知道此事；蔡男因此被同事提告通姦、求償50萬元，雖然刑事部分因罪據不足獲不起訴處分，但民事部分仍被新北地院判賠8萬元。

陳婦自爆2016年3月到5月間多次和蔡男發生親密關係，並指其中一次是在汽車旅館，其夫認為配偶權益受損，提出刑、民訴訟；蔡男承認去過汽車旅館，但辯稱自己遭「仙人跳」，否認有不正常交往情況。

法庭上，蔡男供稱因為買車而與陳婦有聯絡，當時是陳婦因為家庭婆媳問題不想回家，躲到摩鐵，所以前往勸說，全程待了一個多小時，沒有踰矩。

蔡男強調陳婦指訴根本沒有證據，並進一步表示妨害家庭案件經新北地檢署調查已獲不起訴處分，反而是陳婦在他載客沿線站牌貼滿「朋友妻不可戲」傳單，又拿不出證據，構成妨害名譽被判拘役50日。

法院調查，蔡男與陳婦一同進汽車旅館是事實，雖無法證明2人有發生性關係，但各有婚姻的2人獨處一室，已非正常男女社交型態，也逾越一般社會大眾所能容忍的範圍。

法院認為，蔡男明知陳婦是同事妻子，知道汽車旅館並非適合已婚男女單獨相處的地方，仍不避嫌，還逕自前往赴約，沒通知同事及其親友，已侵犯同事的配偶權益，但考量其年收入總額，50萬元賠償金尤屬過高，降至8萬元較適當。

陳姓婦人自爆婚外情，聲稱和老公同一家客運公司的蔡姓司機上摩鐵，還自製「朋友妻不可...
陳姓婦人自爆婚外情，聲稱和老公同一家客運公司的蔡姓司機上摩鐵，還自製「朋友妻不可戲」傳單發給其他同事，搞到全公司都知道此事；蔡男因此被同事提告通姦、求償50萬元，雖然刑事部分因罪據不足獲不起訴處分，但民事部分仍被新北地院判賠8萬元。示意圖／Ingimage
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