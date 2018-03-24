軍官溜女學姊寢室偷喇舌 他辯：拜託學姐叫我起床

2018-03-24 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



陳姓男子在陸軍步兵部隊擔任中尉副連長，愛慕同駐區營部上尉連長的女學姊，1年多前11月間凌晨涉侵入其小寢室，趁對方熟睡之際撫摸臉龐，上半身壓在身上且親吻嘴唇，學姊驚醒後用手推開，要求停止，陳仍強行舌吻得逞，但女方身心嚴重受創甚而必須求助醫生，台南地院認陳犯強制猥褻罪，處有期徒刑3年6月，可上訴。

院方審理期間，陳辯稱，雖然未經學姊同意進入連長室的小寢室裡，「要請學姊隔天早上叫我起床…」。「我並沒有對她做猥褻的行為」他喊冤，只有輕拍她的臉，但沒有壓在其身上，也沒有親吻她。其間，他自稱血壓偏高，但也自願配合測謊，鑑定人員詢問「你有沒有將舌頭伸入被害人的嘴巴」，他回答「沒有」，卻呈現不實反應。

他事後傳了「學姊，對不起啦！」、「對不起，只是我好像滿喜歡你的，所以才會…」等訊息向學姊致歉，當時女方也回應「嗯…有點太超過了」、「你很聰明，能力也很好，但就是學姊學弟的關係，工作上單純一點就好」。

然而，女連長在學弟侵入其連長室內的小寢室近4個月後，因情緒低落、焦慮及失眠，前往醫院就診及住院10日，之後也為此所惱到精神科求診。經檢方囑託精神科醫師鑑定，確認「符合創傷後壓力症候群診斷」。

台南地院合議庭認為，陳擅自進入未婚的單身女子過夜的小寢室，只是為了「請她隔天早上叫我起床」。但是現今幾乎每個成年人都有手機的社會，若要特別早起只要在手機上設定鬧鐘功能即可完成。