女控性侵內褲殘留2男精斑 就是沒有被告的

相關新聞
「沒戴套？」「危險期有叫他戴啦…」小三說溜嘴被抓姦2018-03-24 10:27
金門縣府員工有「攝」狼 二次犯案同個被害人2018-03-23 23:46
金門縣府竟有偷拍狼？女職員嚇到不敢上廁所2018-03-23 19:30
兒子養家仍下海賣淫？60歲婦人：空虛寂寞覺得冷2018-03-23 18:09
色警衛襲胸「用捏的」 小六女哭著喊痛2018-03-23 15:21
男逼智能障礙女口交 電話帳單曝狼行2018-03-23 15:02
臉書密碼被猜中 人夫劈腿4女曝光2018-03-23 14:28
「抓姦要在床、否認就沒事了」 官司真的沒事2018-03-23 11:45
正義警揭長官性騷 卻偷拍2女同事如廁2018-03-23 00:09
林森之狼尾隨夜歸女 破門性侵遭聲押2018-03-22 18:35
色狼騎機車對高中女學生襲胸 法官重判1年6月得坐牢2018-03-22 16:08
女子遭人染指 色狼竟是男友父親2018-03-22 12:45
熱門文章
保全阻護理師帶狗進醫院 公司挺：做得好2018-03-23 14:10
獨家／黃俊雄之子公司涉內線 霹靂國際股東遭搜索2018-03-23 14:55
影／兄弟車禍同時雙亡 阿嬤悲痛：順應天意2018-03-23 15:42
兒頑皮妻怒「自己去找新媽媽」 網友：父子串通好的？2018-03-23 15:44
金門縣府竟有偷拍狼？女職員嚇到不敢上廁所2018-03-23 19:30
打完火消防員變「阿凡達」 合照曝光網友都說讚2018-03-23 13:23
兒子養家仍下海賣淫？60歲婦人：空虛寂寞覺得冷2018-03-23 18:09
臉書密碼被猜中 人夫劈腿4女曝光2018-03-23 14:28
民進黨大老張俊宏遭通緝 因全民電通案拒坐牢2018-03-23 13:59
被愛跟風的酸民黑了全部？ 墾丁民宿四人房6900網熱議2018-03-23 17:28
追查霹靂國際內線案 中信創投總座、副總被約談2018-03-23 16:03
彎度過大？基隆港聯結車過彎甩出兩個貨櫃2018-03-23 14:25
騙到美國去！詐團假冒中共領事館致電旅美華人索錢2018-03-23 14:00
婦人存款上千萬被車手一路領光光 檢警「斬手」落網2018-03-23 16:25
影／國1楠梓路段貨車撞國光客運 全線封閉疏導中2018-03-24 10:24
國中生網路揚言殺林佳龍炸車站？家長：兒子帳號被盜2018-03-23 13:55
影╱驚悚宣導片！警：天堂不打烊 機車轉彎要注意2018-03-23 11:57
出嫁的女兒無祭祀補助 法官：違性別平等、無效2018-03-23 23:02
霹靂國際股東爆內線 中信創投副總50萬交保2018-03-23 23:35
民眾目擊年輕女子從中正橋上跳水 意圖尋短2018-03-23 19:37
嬤杖棺淚別孫女 麗富康廣告不實被罰92萬2018-03-23 20:52
霹靂國際涉內線 中信創投副總送複訊2018-03-23 19:30
夜點誤餐費列工資計算退休金？中油前員工勝訴2018-03-23 18:12
有法防了！恐怖情人勾勾纏 最重可關3年2018-03-23 23:35
旗下創投涉內線？中信金驚訝將配合調查2018-03-23 19:27
藥師淪為通緝犯 向醫師弟恐嚇暴露行蹤2018-03-23 19:40
現役軍人與15歲女發生關係 要賠25萬遭家屬拒絕2018-03-24 08:48
色警衛襲胸「用捏的」 小六女哭著喊痛2018-03-23 15:21
判刑2年未報到 北檢通緝張俊宏2018-03-23 20:29
媽媽臨終放心不下智障子 弟妹允照顧得財產2018-03-23 17:20
同一地點違規停車 她連吃5張罰單2018-03-23 15:43
從肯亞逃回台灣繼續騙 冒充公安改騙旅美大陸人2018-03-24 00:37
旁邊車子超速卻罰他 法官看了照片判撤銷2018-03-23 11:56
住飯店竟用毛巾接屎 奧客：可能喝醉了2018-03-23 18:02
「沒戴套？」「危險期有叫他戴啦…」小三說溜嘴被抓姦2018-03-24 10:27
超可愛拉不拉多犬 竟慘遭飼主遺棄2018-03-23 20:50
被騙600萬還被判刑 金主虧大了2018-03-23 12:01
華航飛機維修廠起火 幸無人傷亡2018-03-23 13:06
好友燒烤店內酒後衝突 警用這招讓雙方冷靜2018-03-23 17:13
中山分局包庇酒店案 警政署向檢調探詢主官責任2018-03-23 19:58
留言