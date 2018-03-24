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監視器抓違規 法官打槍！ 還有哪些交通罰單NG了

女控性侵內褲殘留2男精斑 就是沒有被告的

2018-03-24 11:21聯合報 記者呂開瑞╱即時報導

桃園市一名女子指控謝姓男子2年多前找她喝酒後，在住處強親強吻後，強脫她內褲性侵

法院審理時，謝姓男子否認性侵，聲稱2人根本沒發生任何事，喝完酒後就離去。

由於女生指謝男硬上時未戴保險套、有射精，她遭辱後也沒換內褲，檢警採集內褲和下體的跡證送驗，結果內褲上有2種ＤＮＡ型別，但都與謝姓男子的型別不符，法官以女生在案發不久就採樣，可以確認曾和其他男性發生過性行為，但並非她指控的謝姓男子，法官以科學檢驗最準確，依證據不足判謝無罪。

桃園市一名女子指控謝姓男子性侵，但內褲卻殘留別人的精斑，法官判謝無罪。示意圖／I...
桃園市一名女子指控謝姓男子性侵，但內褲卻殘留別人的精斑，法官判謝無罪。示意圖／Ingimage
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性侵保險套性行為
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