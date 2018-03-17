未婚師嫖妓初體驗被警抓 他怨「正妹變老妹」

2018-03-17 10:09 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



未婚的國小王姓老師看到廣告上的美女長的很正，還寫著「絕對讓你回味無窮，還會意猶未盡」，他忍不住前往春風一度，沒想到辦完事後，被埋伏員警逮個正著，他被查獲後，竟向員警抱怨廣告照片與嘿咻對象不符，明顯廣告不符，警方依違反社會維護法裁處。

市警三分局東區分駐所員警執行網路巡邏，瀏覽網頁時赫然發現轄內自由路某住商大樓疑似有不肖人士經營色情個人工作室，標榜一對一服務，並主打台灣女子吸引民眾上門。

警方不動聲色暗中於周邊查訪，經過多日埋伏觀察，日前到場查緝時，發現50歲的王姓老師在騎樓下左右張望、形跡可疑，邊看手機邊掀開某輛機車坐墊，拿取大樓磁扣後上樓。

員警研判應是尋芳客，便於騎樓守株待兔，果然50分鐘後該名男子再度現身，警方出示身分上前盤查，男子面對員警詢問一時，坦承買春。

警方查出，他是國小老師，生活正常收入穩定，因未婚生理需求不知如何發洩，看到手機收到的色情廣告訊息，覺得宣傳照片很吸引人，自己把持不住加上好奇心驅使，決定找正妹來一場「愛的初體驗」。

沒想到現場才發現賣淫女子「正妹變老妹」，身形也不若照片中纖細，明顯廣告不實，卻又不敢拒絕，既來之則安之也只能硬著頭皮接受性服務。