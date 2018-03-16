餐敘拚酒！變調研習營 女公務員遭前輩撿屍性侵

2018-03-16 20:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



被害女子擔心對方是職場前輩，怕曝光後會影響工作，隱忍了2個禮拜才在同事協助下舉發惡狼。示意圖／Ingimage 分享 facebook

原住民族委員會官員參加2天1夜的研習營，晚間餐敘竟是拚酒交流，甚至爆出前輩撿屍性侵女後輩的誇張情事；該名惡狼在犯行曝光後仍執意繼續，邊做還邊喊「寶貝你好棒」，今被新北地方法院依乘機性交罪判處3年4月刑期。全案可上訴。

事發後，被害女子擔心對方是職場前輩，怕曝光後會影響工作，隱忍了2個禮拜才在同事協助下舉發惡狼；據調查，該名惡狼案發後被調職，目前仍在公部門服務。

2016年間，該名惡狼與女同事一起到台中參加研習營，晚上餐敘時，與其他人直接在研習中心餐廳拚酒狂歡，席間見對方連喝好幾杯高粱，醉到意識不清，被人攙扶回房休息後，房門又沒鎖，於是偷偷闖進房間，趁其睡著無法反抗之際，撩起長裙、脫掉內褲，乘機性侵得逞。

被害女子在過程中驚醒，發現自己全身上下只剩一條裙子，該名惡狼還壓在她身上持續性侵。她表示，當時雖然酒醉無力反抗，但出聲拒絕，但對方還說「寶貝你好棒」、「我好愛你」等語，心裡只覺得很噁心，希望一切能趕快結束。

開庭時，該名惡狼否認犯行，反控被害女子的指述都是和家人討論過的內容，目的是要入他於罪。他辯稱，事發當時，對方意識清楚，無不能抗拒情形，而且當時是對方主動，自己雖然想跟她發生親密關係，但因為喝了酒無法勃起，才抱在一起休息。

法院調查，該名惡狼與被害女子在辦公室比鄰而坐，案發後，2人曾透過手機通訊軟體聊天，對於聊天時提及「有沒有戴套」、「是否有梅毒或愛滋」、「是否有射精」等問題，他均未否認或糾正性行為一事，反而表示自己不是隨便的人，強調「已經結紮」、「沒有性病」等語，認定2人發生過性關係。

法院認為，被害女子若事發當時意識清楚且主動，何須詢問被告事發當時情形。況且，事發隔天還有研習會，女子為維護名譽隱私，第一時間未尖叫求救也不違背常理。