老父染指入獄子女友 她被撲倒夾緊雙腿抗拒

2018-03-10 09:12 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



男子「阿正」（化名）的兒子因案入獄後，他與兒子的同居女友「小美」（化名）同住在一起，見她美貌，先後六次撫摸被害人胸部及下體，又欲進一步性侵，但被害人拒絕反抗，並緊夾雙腿，致他未能得逞，她因反抗被打傷，台中高分院依強制性交未遂罪將他判刑5年。

判決書指出，「阿正」（70歲）與兒子、及兒子同居女友小美，在台中市租屋住在一起，他的兒子前年底因案入獄服刑後，他與「小美」住在一起。

去年元月間，「阿正」多次站在「小美」房門外，等她開門後，詢問「可以摸嗎？可以抓嗎？」，經她拒絕後，強行將被害人撲倒在床上，撫摸被害人，又欲性侵害，但被害人極力抵抗、緊夾雙腿，致性侵未得逞。

同月底，他又欲性侵被害人，她反抗咬他的手，他憤而拉扯她的頭髮，並抓她的頭撞床墊，被害人因而受有胸部多處瘀傷、手臂外側多處瘀青，下體還被抓傷，被害人大聲求救，鄰居聽到她的求救聲，報警逮獲他。