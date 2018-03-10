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老父染指入獄子女友 她被撲倒夾緊雙腿抗拒

2018-03-10 09:12聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

男子「阿正」（化名）的兒子因案入獄後，他與兒子的同居女友「小美」（化名）同住在一起，見她美貌，先後六次撫摸被害人胸部及下體，又欲進一步性侵，但被害人拒絕反抗，並緊夾雙腿，致他未能得逞，她因反抗被打傷，台中高分院依強制性交未遂罪將他判刑5年。

判決書指出，「阿正」（70歲）與兒子、及兒子同居女友小美，在台中市租屋住在一起，他的兒子前年底因案入獄服刑後，他與「小美」住在一起。

去年元月間，「阿正」多次站在「小美」房門外，等她開門後，詢問「可以摸嗎？可以抓嗎？」，經她拒絕後，強行將被害人撲倒在床上，撫摸被害人，又欲性侵害，但被害人極力抵抗、緊夾雙腿，致性侵未得逞。

同月底，他又欲性侵被害人，她反抗咬他的手，他憤而拉扯她的頭髮，並抓她的頭撞床墊，被害人因而受有胸部多處瘀傷、手臂外側多處瘀青，下體還被抓傷，被害人大聲求救，鄰居聽到她的求救聲，報警逮獲他。

一審依強制性交未遂罪將他判刑5年，他不服判決上訴二審，以無前科、年歲已高，請求減刑，並給他緩刑，二審以他身為被害人的長輩，竟染指被害人，犯行多達6次，認為判5年已屬低度量刑，顯已寬待他，將全案駁回，維持一審原判。

男子「阿正」的兒子因案入獄後，他與兒子同居女友住在一起，先後六次撫摸被害人胸部及...
男子「阿正」的兒子因案入獄後，他與兒子同居女友住在一起，先後六次撫摸被害人胸部及下體，又欲進一步性侵，但被害人拒絕反抗，並緊夾雙腿，致他未能得逞，台中高分院依強制性交未遂罪將他判刑5年。圖／本報資料照
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性侵

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