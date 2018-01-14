道士逼「把我當男友1周」 單純女大生哭求拒做愛

2018-01-14 22:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



一名個性內向的女大生，在外婆家遇上自稱「茅山道士」的林姓男子，林竟對女大生誆稱被「民雄鬼屋」女鬼纏身，涉要求「把我當男朋友1星期」，開房逼發生性關係，女大生苦苦哀求才沒得逞，高雄地院依強制性交未遂罪等判林4年6月，女大生外婆幫助犯強制猥褻罪判1年。全案可上訴。

女大生控訴，2016年5月到嘉縣民雄鄉的外婆家，當時被外婆叫出來見林姓男子（詐欺、妨害自由、違反商業會計法），林開口就說她生辰八字剛好符合「民雄鬼屋」跳井自盡的婢女死亡時間，婢女一直跟著她，要讓其全家死亡；女大生因為害怕，凌晨跟著去民雄鬼屋燒香，再赴臺南鹿耳門大廟拜拜。

不料林說鬼還沒除掉，同一天深夜，再要求女大生到高雄覆鼎金墓園裡的小廟，林當場彷彿起乩稱「要除掉魔鬼的話，每天要裸體睡覺去煞氣，要跟現在的男朋友分手，把我當成男朋友1 星期，對男朋友作的事也要跟我做，如果沒做的話，就會被雷公打死」。

女大生指出，當時在墓園很害怕，雖認為做不到仍然答應，隨即跟著林、外婆到高雄的旅館開房，洗完澡被要求裸體，林還說外婆屬陰不能靠近，僅兩人躺床，林趁機摸胸部、及臀部，還親嘴，但她極力拒絕做愛才沒得逞。

隔天三人再到另間飯店投宿，女大生幫林洗澡，仍不願性行為，她頭竟被壓碰林下體，林嗆「這是神明叫你做的」，但女大生堅決不從，去廁所漱口才被放過。

女大生閨蜜發現她幾天沒到校，傳Line詢問，女大生才透露「茅山道士」的事情，閨蜜直覺她個性內向，不會隨便跟不熟男性在一起，叫她傳送「位置訊息」，找到人時，女大生恍神，突然變崩潰大哭，趕緊報警。

林在審理時坦承開房，但沒對女大生性侵，其辯護律師說，女大生沒拒絕林要她將其當成男朋友的要求，也同意一起洗澡、裸睡，難認有違反意願。