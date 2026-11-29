燕巢高雄戒治所昨（29日）晚間9時40分許驚傳人犯脫逃，洪、涂姓受刑人疑似自戒治所內部爬牆脫逃，轄區警方派員圍捕並支援調閱監視器，約深夜11時45分許在戒治所周邊逮到兩名逃犯。 圖／取自高雄戒治所網站

矯正署高雄戒治所昨（29日）晚間9時40分許驚傳人犯脫逃，洪、涂姓受戒治人疑似自戒治所內部爬牆脫逃，轄區警方派員圍捕並支援調閱監視器，約深夜11時45分許在戒治所周邊逮到兩名逃犯，經所方確認身分後已帶回戒治所調查。

高雄戒治所主要收容毒品犯罪受刑人及受檢方處分男性成年觀察勒戒人，目前最新收容人數有542人，均為男性。

據了解，兩名越獄人犯今晚9時許趁機破壞舍房的防盜窗，因窗外翻牆出去便是監獄外圍，兩人翻牆時監所人員已發覺異常，隨即衝上前制止，隨即控制房間內其他也想越獄的受戒治人，但洪男、涂男已成功翻牆，順利逃出戒治所逃脫。

洪姓、涂姓男子自戒治所越獄，一度傳出兩人是自戒備更為森嚴的高雄二監脫逃，高雄市警方獲報後不敢大意，動員周邊轄區分局警力支援圍捕。

因戒治所周邊較為荒涼，兩名越獄犯脫逃後並未跑遠，警方最後於昨晚11時45分許在戒治所周邊的幼稚園逮到兩人，經戒治所人員到場，確認兩人為所內脫逃人犯，已帶回依程序處置，將依脫逃罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

高雄戒治所表示，兩名脫逃人犯因毒品案受強制戒治，戒護人員發現兩人破壞鐵窗後隨即啟動應變措施，並與警方根據脫逃路線搜索，於戒治所不遠處找到兩人，至於脫逃原因後續將由檢方偵辦。