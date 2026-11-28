台東警方追查涉嫌詐欺的自小客車，嫌犯拒絕攔查，竟駕車衝撞警方攔查點，一路逃往屏東。大武警分局員警為制止車輛逃逸，當場開槍7發，擊中車輛左後輪，嫌犯最後在屏東縣境內棄車逃跑，經警方擴大搜索後遭到緝獲。警方今天公布現場攔查追緝畫面，還原當時員警部署及追查過程。

大武警分局表示，警方昨天下午接獲通報，一輛涉嫌詐欺案件的自小客車從台東市區往南行駛，勤務指揮中心隨即調派沿線警力部署攔查，並在草埔森永隧道北端設置攔查點，準備攔截可疑車輛。

從警方公布的影片可見，隧道北端已有員警部署攔查勤務，一輛白色自小客車通過攔查現場後，員警隨即朝車輛方向追查、應變。警方指出，當時嫌犯不但未停車配合，反而直接衝撞攔查點，朝屏東方向加速逃逸，現場員警為制止車輛繼續逃逸，使用警槍射擊7發，擊中車輛左後輪。

不過，嫌犯仍未停車，持續往屏東方向逃逸，最後行經屏東縣境內、草埔統一超商前約1公里處，將車輛棄置路旁後逃跑。警方隨即擴大搜索，已將嫌犯緝獲並帶回大武警分局偵辦。