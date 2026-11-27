新北市中和區張姓老翁長期與媳婦感情不睦，今年七月廿六日晚間，雙方在住處樓梯內爆發激烈爭執，張翁涉持刀狂砍媳婦，行凶過程中還用口咬、刀割媳婦兩側乳房，造成媳婦身中四十六刀慘死。新北地檢署昨依家暴強制猥褻殺人罪起訴張翁，全案將由國民法官審理。

張翁落網後，對於為何下手如此凶殘，以及為何狠心割除媳婦性特徵器官，一概拒絕回答。檢警查出，死者在生前慘遭張翁口咬、刀割乳房，手段相當殘忍，故未以毀損屍體罪究辦，改以家暴強制猥褻殺人罪起訴，因情節涉及性犯罪，法院預計將採不公開審理。

檢警調查，張翁兒子與死者結婚五年，四年前產下一女，婚後張家公婆原與兒子、死者及孫女同住，後來兒子因工作常待在台中，加上張翁長期因孩子教養、家庭金錢及生活習慣問題，與媳婦屢生嫌隙，逐漸累積殺意。

事發前六天，張翁和妻子才剛搬到中和案發地公寓，死者則帶女兒搬到另一處分開居住。平日上班時，死者仍會將女兒帶到張翁住處，託公婆照顧。

案發當天晚上六時四十分，張翁帶著兩把水果刀在住處外徘徊，等死者下班後前來接女兒，結果雙方一言不合於一樓爭吵，張翁憤而持刀朝死者頸部、身體揮砍，過程中還用嘴咬、刀割死者兩側乳房。

媳婦送醫發現全身至少共四十六處銳器傷，且左、右乳房被部分割除，左胸下半緣並有扯裂痕，導致頸部氣管、大血管斷離、失血過多、血水吸入呼吸道窒息而死。