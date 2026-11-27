台東警方今天下午追查一輛涉嫌詐欺的自小客車，嫌犯從市區一路往南逃逸，大武警分局獲報後立即調派沿線警力攔查，並在草埔森永隧道北端設置攔查點。不料嫌犯拒絕停車，竟直接衝撞攔查點往屏東方向逃逸，員警當場開槍7發，擊中車輛左後輪，嫌犯最後在屏東縣境內棄車逃跑，經警方擴大搜索後已遭緝獲。

大武警分局表示，今天下午接獲通報，一輛涉嫌詐欺案件的自小客車從台東市區往南行駛，勤務指揮中心隨即調派沿線警力部署攔查，並選在草埔森永隧道北端設置攔查點，準備攔截可疑車輛。

不料警方執行攔查時，嫌犯不但沒有停車配合，反而衝撞攔查點，朝屏東方向加速逃逸。為制止車輛繼續逃逸，現場員警果斷使用警槍射擊7發，成功擊中車輛左後輪，但嫌犯仍持續逃逸，最後行經屏東縣境內、草埔統一超商前約1公里處，將車輛棄置路邊後逃跑。

警方隨即擴大搜索，持續追查嫌犯行蹤，目前已將犯嫌緝獲並帶回大武警分局偵辦，至於涉嫌詐欺案情、拒檢逃逸過程及相關責任，仍待警方進一步調查釐清。

台東涉嫌詐欺的自小客車拒絕警方攔查並衝撞攔查點，員警開槍7發，其中一發擊中車輛左後輪，嫌犯隨後棄車逃逸，經警方擴大搜索後遭緝獲。圖／大武警分局提供