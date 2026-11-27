新北市中和區張姓老翁因長期與張姓媳婦感情不睦，今年7月26日晚間，雙方在住處一樓樓梯間爆發激烈爭執，張翁竟持刀狂砍媳婦，甚至用嘴咬去媳婦左方乳頭，並持刀割、撕裂媳婦左右側乳頭及乳暈，導致媳婦身中46刀慘死。新北地檢署依家暴攜帶凶器強制猥褻而故意殺人罪嫌起訴張翁，交由新北地方法院國民法官審理，並因案情涉及性犯罪採不公開審理。

檢警調查，案發前，張翁的兒子與媳婦已結婚5年，4年前產下1女，婚後張家公婆原與兒子、媳婦、孫女同住，後來兒子因工作關係常待在台中鮮少回家，加上張翁長期因孩子教養、家庭金錢及生活習慣不同屢生嫌隙，逐漸累積殺意。

事發前6天，身為公公、婆婆的張翁和妻子，才剛搬到案發地中和興南路二段公寓居住，媳婦則帶著孫女搬到另一處分開居住，但平日上班時，媳婦仍會將女兒帶到張翁住處交給爺爺、奶奶照顧。

案發當天晚上約6時40分，張翁帶著2把水果刀等待媳婦下班後前來住處接女兒，結果雙方一言不合在一樓樓梯間便吵了起來，張翁於是憤而持刀朝媳婦頸部、身體揮砍，並嘴咬、刀割、撕裂媳婦雙胸乳頭及乳暈。

媳婦經送醫，發現受有頭部11刀、頸部13刀、右胸2刀、右上肢8刀、左上之11刀、右大腿1刀，至少46道銳器傷，造成右胸乳頭及乳暈被割除，左胸乳頭遭銳器割除上半緣，下半緣則有扯裂痕，導致頸部氣管、大血管斷離、失血過多、血水吸入呼吸道窒息而死。

但張翁落網後，對於為何下手如此凶殘，以及為何狠心割除媳婦性特徵明顯器官，則一概拒絕任何回答。

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