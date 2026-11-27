陳姓男子招募受保護管束的林姓男子前往泰國，將純質淨重達2.4公斤的海洛因夾藏於行李箱私運入境。林男入境我國小港機場時就被警方攔下，因配合警方誘捕陳男，且偵審中自白認罪獲得減刑，處有期徒刑6年6月，牽線的陳男因否認到底，被判無期徒刑。可上訴。

判決指出，陳男於今年1月間透過Instagram及Telegram與跨境毒梟「周潤發」聯繫，雙方謀議由陳男在台找人出國運毒。陳男隨後拉攏林男加入，並以「出海顧東西」為誘因誘使林男應允。

為確保運毒過程順利，陳男索取林男的身分證、健保卡及護照影本轉交「周潤發」代訂泰國機票與住宿；得知林男因少年案件受保護管束後，更屢次交代林男確認未遭限制出境。

林男確認可以出境後，於今年2月13日搭機飛抵泰國，依指示領取裝有高純度海洛因的行李箱，並於16日經香港轉機飛抵高雄小港機場。

不過，航空警察在執行X光檢視時，發現該行李箱影像異常，會同關務署高雄關查驗，當場起獲純度達84.4％、純質淨重2485.21公克的一級毒品海洛因，隨即逮捕剛出關的林男。

林男遭逮捕後隨即配合警方調查，並與警方合作，當場聯繫陳男到機場接送。不知毒品已被扣押的陳男趕抵小港機場準備會合時，遭現場埋伏警員一舉逮捕。

審理期間，陳男否認犯行，辯稱對運毒一事毫不知情，前往機場僅是林男要他去接送，至於兩人對話提及的回報行程，是因為知道林男要出國，單純關心林男動態。

但合議庭檢視相關通聯紀錄，發現陳男曾傳送「這是偏的」、「去幫忙顧貨」等訊息給其他人，且林男飛抵泰國後的機票、旅館資料均由陳男轉傳，甚至在對話中明確指示林男「到香港、到達台灣都要講」。

法院認定陳男居中聯繫、掌握運毒進度，並在林男返國後協助安排轉交行李箱與接送，與毒梟「周潤發」等人具有犯意聯絡與行為分擔，所辯純屬卸責之詞，考量他犯後毫無悔意，判處無期徒刑、褫奪公權終身。

至林男部分，因其於偵審中均坦承犯行，且配合警方供出並查獲陳男，符合毒品危害防制條例減刑規定，依法減刑後，處有期徒刑6年6月。全案仍可上訴。

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