新北市蘆洲敏金、家妘護理之家疑似凌虐住民致死，檢方公布照片，揭露掛著合法招牌的安置機構暗藏監管漏洞。精神科醫師指出，國內精神護理之家資源吃緊，機構照護品質良莠不齊，例行性督考及評鑑難以完整反映真實全貌，主管機關應提高異常事件及陳情投訴的警覺性，必要時啟動無預警稽查，讓監督走進機構日常。

精神科醫師蘇柏文說，精神護理之家主要照顧有長期照護需求、日常生活功能受限的精神疾病病友，機構不能因住民「不聽話」，便以禁閉室隔離或不當限制其人身自由。若住民精神症狀或行為出現不穩定情形，應依其狀況通知家屬、安排適當醫療處置，而非以禁閉方式管理。

蘇柏文指出，中央有定期評鑑制度，地方衛生局也會辦理督考，但例行性督考及評鑑多有預定時程，機構通常有時間事先準備，因此未必能完整呈現平時的照護情形。若衛生主管機關接獲住民、家屬或康復之友協會等民間團體反映的問題，應提高警覺，必要時採取無預警稽查，亦可邀請相關領域專家擔任查核委員。

一名曾任地方衛生主管機關政務官的人士分享過往經驗，曾有一家住宿型機構接連發生住民輕生事件，當時察覺情況不尋常，考量例行性訪查未必能掌握機構平時的照護情形，遂邀集相關人員進行無預警稽查，發現食品逾期、消防通道遭封閉等缺失，並透過個別訪談住民，進一步了解住民實際的居住及受照顧情形。

蘇柏文強調，例行性督考及評鑑有其功能，但不能作為判斷機構照護品質的唯一依據。衛生主管機關應重視異常事件及各方反映的訊息，主動了解背後是否存在更深層的照護或管理問題，必要時依法進行行政調查，才能保障住民的安全及權益。

新北市有9家精神護家，敏金、家妘2家精神護理之家涉嫌不當對待住民及違規超收案，近日遭新北市衛生局廢止機構開業執照，新北精神護家減為7家。對於業者以合法掩護非法一事，知情人士指出，今年9月赴蘆洲訪查時，察覺業者疑有另一據點在收容住民，因行政調查權有限，隨即展開蒐證，並主動移請檢方偵辦，全案已由檢方併案深入調查。

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新北市蘆洲敏金、家妘護理之家疑似凌虐住民致死，新北檢方公布護理之家安置環境惡劣，餐食、照顧品質低落。圖／新北地檢署提供