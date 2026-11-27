新北市蘆洲敏金、家妘護理之家疑似凌虐住民致死，實際負責人陳冠妘、吳晉瑜母子及員工詹予萱、古馥萱等6名員工遭收押禁見。新北地檢署證實，全案源於疑遭虐死的林姓女住民生前曾透露另住他處，加上選擇輕生的杜姓男住民身懷遺書，引發檢警高度懷疑。經查陳、吳等人竟疑為避免犯行曝光，還曾在搜索前清空八里非法地下安置處，以車輛將住民移往敏金和另處五股地下安置處藏放。

新北檢指出，全案緣於今年10月24日，新北市社會局安置於敏金精神護理之家的林姓六旬婦人，疑因未獲適當照護感染肺炎死亡，家屬相驗時透露，林婦生前曾說實際居住處所並非在敏金。

後來在本月19日，同樣由社會局安置在敏金的杜姓七旬輕生過世，檢察官相驗時發現杜翁在隨身衣物內留下指控院方非法拘禁、人身自由及對外聯繫受限，檢警自疑似遭非法拘禁的住民名單中發現到上月往生的林婦姓名而察覺有異。

經勾稽相關事證，檢警發現，林、杜2位往生住民疑似均從八里被移回敏金，陳、吳母子事後疑為避免犯行曝光，連續在日前11月21日、22日下令清空八里地下安置所前開非法拘禁處所，多次以車輛將住民移回敏金樓上及五股地下安置處藏放。

檢警搜索發現，敏金、家妘2間精神護理之家及五股地下安置處，共有上百名疑遭非法拘禁住民，現場設有鐵柵欄限制其人身自由及對外聯繫，部分住民只能在沙發或地舖上就寢，多人集中於同一樓層生活，居住空間擁擠、環境衛生及餐食品質惡劣，而陳、吳等人長期超額收容由新北市、台北市、桃園市政府所安置的住民，僅2024、2025兩個年度，便詐領市府安置費用逾1億元。

新北市蘆洲敏金、家妘護理之家疑似凌虐住民致死，新北檢證實，全案源於疑遭虐死的林姓女住民生前曾透露另住他處，加上選擇輕生的杜姓男住民身懷遺書，引發檢警高度懷疑發動偵查。圖／新北檢提供

新北市蘆洲敏金、家妘護理之家疑似凌虐住民致死，新北檢證實，全案源於疑遭虐死的林姓女住民生前曾透露另住他處，加上選擇輕生的杜姓男住民身懷遺書，引發檢警高度懷疑發動偵查。圖／新北檢提供