新北市蘆洲敏金、家妘護理之家疑似凌虐住民致死，檢警日前相驗2位往生住民時，意外在1名老翁鞋底和內褲中，發現疑似控訴慘遭院方凌虐的遺言。新北地檢署昨依加重私行拘禁、詐欺取財及偽造文書等罪嫌，聲押實際負責人陳女、吳男母子及劉姓、詹姓、古姓、杜姓、黃姓護理之家員工，新北地方法院稍早裁定除劉姓員工20萬元交保外，其餘人均收押禁見。

檢警共約談護理之家陳姓及吳姓實際負責人母子、人頭負責人和員工共10人，昨檢察官複訊後，先行將巫姓與吳姓人頭負責人各以30萬、10萬元交保，虞姓員工限制住居。

據了解，該間位於蘆洲長榮路上的護理之家集團，名下合法登錄的有敏金、家妘2間護理之家。該護理中心在衛福部登錄名冊中，主要是收治因慢性精神病，病情穩定但間接導致生活難以自理的精神病患，並標榜自己專攻失智年長患者，卻疑似以合法掩護非法超收上百名病患。

檢警調查，陳、吳母子疑向銀行貸款購置五股和八里2處所，持續擴大違法超收住友，成為該護理之家的非法地下安置所，昨已派員前往現場清查、採證。

轄區蘆洲警分局是在這個月先後相驗護理之家一女一男兩名年長往生住民時，在後者年逾七旬男性死者的鞋底和內褲中發現藏有遺言指控院方「私刑拘禁、妨害自由」，疑似遭受凌虐，於是報請檢方指揮偵辦。