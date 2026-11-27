「剴剴受虐案」後幼兒托育受關注，立法院日前通過「兒童托育服務法」修正案。聯合報系資料照

台灣總生育率去年跌至○點六九，居全球最低，然而，孩子生得少，兒少保護通報案件卻持續攀升。衛福部最新統計，從二○二一年四萬四五三九件，增至去年七萬三二三一件，其中家外案件於二○二三年首度超越家內案件，去年已達四萬四五九九件。衛福部保護司長郭彩蓉推測，應與「剴剴案」提升國人對家外兒虐的通報意識有關。

郭彩蓉說，過去社會多認為兒虐發生於家庭內，但隨著托嬰中心、幼兒園及保母虐童事件陸續曝光，社會對兒虐警覺性提高，也揪出更多家外虐待案件；不過，需社工介入開案的兒少保案件，仍以家內兒虐為主，占百分之七十四點八，施虐者逾七成為父母或養父母；家外案件占百分之廿五點二，施虐者以男女朋友最多，受虐年齡以十二歲以上、未滿十五歲最多。

兒虐致死人數從二○二一年廿六人，至二○二四年達卅七人，去年降至廿四人，其中，家外兒虐致死人數近三年約為每年五至七人，較過去一至三人明顯增加，反映托育機構等家外照顧環境的監督機制仍須強化。郭彩蓉說，第一線社工面臨通報量增加、資源排擠及高度課責衍生的留才困境，衛福部將透過提高薪資、專業培訓及擴充人力改善，並研議修正兒少法等方式，強化兒少保護網絡。